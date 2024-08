La reacción del arco político tras la difusión de las fotos y los chats de Alberto Fernández con Fabiola Yañez

El arco político reaccionó tras la difusión de las imágenes de violencia que Alberto Fernández habría ejercido sobre la ex primera dama Fabiola Yañez. Desde que se dio a conocer la denuncia judicial, tanto una parte de la oposición como el oficialismo manifestaron su repudio al supuesto accionar del exmandatario.

Antes de la viralización de los chats y las imágenes que darían cuenta de la violencia psicológica y de género de Fernández hacia Yañez, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados-la mayoría de sus integrantes formaron parte del Gobierno del Frente de Todos- se manifestó presentó un proyecto de resolución donde se llama a "exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes".

Similar fue la postura de la Unión Cívica Radical, quien expresó su "solidaridad, acompañamiento y pedido de Justicia para Fabiola Yañez y todas las mujeres víctimas de violencia de género". Y agregó: "Las acusaciones contra el ex Presidente Alberto Fernández son gravísimas. Fue un presidente de la democracia y de él se debía esperar, al menos, ejemplaridad y una vez más con sus actos desmintió lo que decía sostener".

El arco político y la reacción ante las fotos de Fabiola

Sin embargo, el caso toma mayor repercusión y los distintos sectores de la política protagonizan una segunda reacción ante las imágenes a través de las distintas redes sociales de los dirigentes.

Uno de los primeros en hacerse eco fue el vocero presidencial, Manuel Adorni: "El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza. Señores, Nunca Más. Fin", aseguró en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter).

La diputada de GEN, Margarita Stolbizer, calificó como "innombrable" Alberto Fernández y le exigió explicaciones a Cristina Fernández de Kirchner: "¿Cuándo sale CFK a pedir perdón por imponer a este innombrable como Presidente y dejarnos en este desastre escandaloso que nos vuelve a poner bajo los ojos del mundo? Como si no hubiera sido suficiente Boudou, la corrupción propia y tantos años de una debacle que termina con lo que tenemos hoy, de lo que también se deberían hacer responsables los kirchneristas".

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, aseguró que Fernández "es una mierda", mientras que el diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, expresó: "El que hizo esto fue literalmente el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad".

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en tanto, expresó su "solidaridad, de corazón, con Fabiola Yáñez. El ex presidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista. Las pruebas son irrefutables. El lugar de los monstruos es tras las rejas".

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se sumó a las críticas y planteó que "debería ir preso ya como otros violentos con prisión preventiva".

Denuncia contra Alberto Fernández: los chats y las fotos de Fabiola

Pero lo que tomó mayor relevancia en las últimas horas, y que podría impactar en la causa por violencia de género, fue la filtración de los chats y las fotos que muestran signos de violencia de Fernández hacia Yañez.

Las imágenes muestran a Yañez en dos momentos, uno con un ojo morado y otro con un fuerte golpe en su axila derecha. Las mismas ya forman parte de la causa judicial que lleva adelante el juez Julián Ercolini.

En tanto, en los chats que difundió el medio Infobae, se advierte que la mujer le pide explicaciones a su expareja por la violencia. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice Yañez.

“Me volves a golpear. Estás loco”, continúa. A lo que Alberto Fernández replica: “Me siento mal”. “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, insiste Yañez. “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”, contesta el ex presidente.

