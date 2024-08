Más chats comprometen a Alberto Fernández en el escándalo de los seguros

El expediente de los seguros, que dio inicio a la denuncia de violencia de Fabiola Yañez, tiene una fecha clave: 2 de diciembre de 2021. Ese día se publicó en el Boletín Oficial el decreto 832/21, que le entregó el monopolio de todos los organismos públicos a la empresa Nación Seguros. Los chats encontrados en el celular del entonces presidente de esa firma, Alberto Pagliano, revelan una maniobra silenciosa para intentar imponer un artículo clave, referido a los productores de seguros: los famosos “intermediarios”. Los mensajes revelan que varios funcionarios participaron de esas gestiones.

En el teléfono de Pagliano se encontró una extensa conversación con Roberto Gilbert, un contador que estaba a cargo de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Pese a su cargo, durante meses intervino en las gestiones para tratar de impulsar un borrador del decreto. Gilbert tenía trato directo con el Presidente y reportaba a la jefatura de Gabinete, que en ese momento estaba a cargo de Juan Manzur.

Las conversaciones, a las que tuvo acceso Infobae, arrancan en julio de 2021, cinco meses antes de la publicación del decreto. Un mes después, Gilbert confirma que ya “sacó” el dictamen para que avance el decreto. Pero en octubre Pagliano se refiere a supuestas trabas en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Menciona a Jorge Neme, por entonces vicejefe de Gabinete. El 10 de octubre le manda este audio a Gilbert:

“¿Qué decís Roberto? ¿Cómo te va? Este. Bueno, la realidad que no sé vos cómo te trató en los cambios, pero lo teníamos ya listo porque el lugar más duro era Economía y lo habían firmado y justo viene todo el quilombo y se va Cafiero y qué sé yo. (...) Mañana tengo una reunión con Neme y con un tipo que estaba antes en Cancillería, Yañez por el tema este. Veremos como sigue. (...) Esa es la situación actual. Te mando un abrazo y esperemos que mañana esto se termine. Faltó el último paso que era que, que, que Jefatura de Gabinete le dé el pase a Legal y Técnica y listo. Pero bueno, así fue. Hasta acá llegamos por ahora. Esperemos que siga. Te mando un abrazo, chau chau”.

Efectivamente, el decreto se había frenado en la Jefatura de Gabinete. El 3 de noviembre, Pagliano otra vez manda un audio resumiendo el estado de situación y asegura haber hablado con el Presidente: “La realidad que se clavó el decreto allá en el jefatura de mier. Y quería chusmear nada más. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo se iba a ocupar del tema. El presidente me dice que se va a ocupar de un tema mío, pero, me da casi vergüenza decirlo, pero este. Pero bueno, eso quería más que nada chusmear un rato. Nada, nada, nada del otro mundo. Te mando un abrazo. Chau.”

Gilbert ofrece sus servicios para contactar a Neme. Pagliano confía en lo que pueda hacer el Presidente: “Si Alberto no lo mueve, estamos en un problema. Pero en todo caso pegame una pispeada a través del GDE a ver que si sigue clavado ahí en jefatura, y me chusmeás después a la noche en todo caso”.

El GDE es el Sistema de Gestión Documental Electrónica.

Los días pasan y la preocupación aumenta. El 12 de noviembre, los interlocutores tienen una noticia para festejar: el borrador del proyecto ya había sido enviado a la Secretaría Legal y Técnica. Pagliano le manda a Gilbert el texto del borrador por WhatsApp. “Me alegra mucho. Hablemos para hacer cosas que nos sirvan”, le contesta el titular de la ONC.

Ese documento revela que había un artículo, el número 3, que luego fue borrado por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra.

El artículo 3 hablaba específicamente de la figura del “productor asesor de seguros”. “En caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicara por nota a Nación Seguros dicha decisión”, establecía.

Pagliano y Gilbert se vuelven a contactar el 2 de diciembre, el día de la publicación del decreto. “Felicitaciones. Y lo que hablamos. Nos tenemos que ver papi. Esto tiene que ser para que la administración pública, vos, yo, los co, los amigos, hagamos las cosas bien, laburemos. Es. Bien, bien, bien Alberto. Y me gusta haber sido parte de esto. Hay un dictamen mío firmado ahí ¿Eh? ¡Qué grande!”, festeja el titular de la ONC. Pagliano advierte que hubo un recorte: “Le sacaron el art. 3 de productores”. Pero Gilbert hace otra lectura: “Mejor, lo decidís vos, que más, excelente”. Y agrega: “Yo te ayudo si me dejas, podes reglamentar el decreto”.

El decreto de los seguros es el centro de la acusación contra el ex presidente. De hecho, apenas comenzó el expediente, el fiscal Ramiro González reclamó “solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021″.

Infobae ya había revelado que Pagliano habló del contenido del decreto con el medio hermano Alberto Fernández, Pablo Galindez, y le dijo que el ex presidente “empujó o lo aceptó”.

En el expediente de los seguros también hay conversaciones del entonces presidente de Nación Seguros con Jorge Neme, por entonces vicejefe de Gabinete, y con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El 24 de noviembre, Pagliano le manda un audio a Vilma Ibarra y destaca la importancia del artículo 3. “Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker (por entonces titular del Banco Nación) que tenía una duda con el decreto del artículo tres, donde dice algo así que se permite un asesor de seguros, de acuerdo a la Ley de Asesores de Seguros. A ver, yo no tengo problema que ese artículo lo saquen. Lo que sí ese artículo está que está para que se haga cada uno que pide un meter un asesor, que no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo. Están en todas las compañías (sic)”. Y agrega: “Es decir, es tratar de poner en blanco lo que hoy está pasando en negro. Porque la realidad que lo que está pasando es un desastre. Con esta gente haciendo más allá de asesores y las comisiones que cobran. Nada, era eso nomás. Pero si querés me podés llamar tranquilamente”.

Ibarra le anticipa que ese artículo no iba a pasar el filtro: “Creemos que es mejor no legalizar esa figura”.

La participación de los intermediarios ahora es parte de la investigación judicial. Una auditoría de Nación Seguros reveló que durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández se pagaron más de $3500 millones en comisiones. La empresa Bachelier, ligada de manera estrecha con el broker Héctor Martínez Sosa, encabezó ese ranking con $1665 millones por un contrato con Gendarmería. Pero los chats revelaron que esa póliza millonaria fue gestionada íntegramente por el broker casado con la ex secretaria de Alberto Fernández.

Bachelier se presentó esta semana en el expediente a través de su abogado y pidió una copia de los chats encontrados en los teléfonos. Habló de una posible “violación del derecho a la intimidad” y reclamó ser parte de la pericia. Algo similar ya había planteado la defensa de María Cantero, la secretaria que recibió la denuncia de Fabiola Yañez. El juez Ercolini contestó con una negativa rotunda: “Es criterio de este juzgado que sólo sea incorporado al expediente aquella información que se encuentre relevante para acreditar el objeto procesal de la causa, o que resulte pertinente para otras diligencias probatorias en curso en el expediente”.

