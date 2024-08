En una sesión bochornosa, Viotti consiguió seguir gobernando a base de aumentos en la Tasa municipal

A sala llena, la sesión del Concejo Municipal de este jueves será recordada por mucho tiempo por el nivel de violencia desplegado desde el público, en su mayoría dirigentes de sindicatos nucleados en la CGT Rafaela, hacia los concejales oficialistas cuando se trató el proyecto vinculado a la actualización de los tributos municipales.



Por la aplicación automática de la fórmula polinómica contemplada en una ordenanza aprobada en noviembre de 2023, la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) que se utiliza como referencia para ajustar tasas y derechos que cobra el Municipio a los rafaelinos debía aumentar un 30 por ciento desde septiembre próximo. Los concejales peronistas, María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Martín Racca pidieron suspender el incremento por considerar que en lo que va del año la UCM ya subió más de un 200%, lo cual supera ampliamente la inflación registrada en el mismo lapso (hasta julio es del 87%) y que muchas de las familias de la ciudad atraviesan una difícil situación económica por la recesión de la economía y el deterioro del salario. Además, considera que el Municipio tiene superávit en sus cuentas y por tanto está en posición de frenar la actualización automática de la UCM.



Al final, el bloque oficialista impuso la propuesta que anticipó LA OPINIÓN en su edición digital: en septiembre y octubre no habrá aumentos de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), en tanto que en noviembre subirá 15 por ciento y en diciembre 13,04% para completar un ajuste del 30% que determina la fórmula polinómica con indicadores con base a junio.



Antes de ese desenlace, se desarrolló una sesión caliente con gritos, insultos y amenazas -que seguirán en el ámbito judicial- en la que se trató la iniciativa de la oposición mediante la cual solicitó suspender por única vez la actualización cuatrimestral del valor de la UCM prevista en el Art. 31°) de la Ordenanza Nº 5.513 para el período septiembre a diciembre, que rondaría el 30% pues en mayo ya había registrado un incremento del 95%.

Desde temprano, acompañaron al bloque con su pedido integrantes de distintos gremios de la CGT Regional Rafaela, vecinos y hasta docentes. Este Diario publicó la semana pasada que el peronismo demuestra cada vez con mayor nitidez que asume seriamente su rol opositor y que tiene una suerte de plan para desgastar la figura del intendente, Leonardo Viotti. En esta oportunidad, dejó en evidencia su vínculo histórico con los gremios que jugaron fuerte en términos políticos para respaldar a concejales opositores y cuestionar a oficialistas.

También estuvo presente la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino junto a funcionarios del Gabinete municipal. Cabe recordar que, en la reunión de comisiones del lunes, el oficialismo había presentado verbalmente una oferta que no convenció al bloque opositor, y era la de no aumentar en septiembre, pero sí ajustar la UCM un 12% en octubre, otro 12% en noviembre y un 6% en diciembre, llegando así al 30%.



Luego de ser leído el proyecto original, primero habló la concejal Paz Caruso: “Depende hoy de estos diez miembros del Concejo que la gente tenga ilusión en la política o una vez más, se desilusione. Y es importante saber como llegamos acá, a debatir nuevamente un aumento de los tributos municipales superando el 200% en lo que va del año hasta este momento”. Continuó relatando que hace unos meses la nueva gestión decidió imponer su mayoría y tomó la fórmula polinómica que antes era solo de referencia, nombrando sus tres variables: sueldos municipales, gasoil, e índice inflacionario. “En abril este Concejo no aceptó nuestra propuesta de que el aumento sea escalonado y de una sola vez los aumentos en mayo fueron de un 95%, que sumado al 60% que ya había aumentado en enero, da el 212%. Son fórmulas matemáticas, pero claramente no entienden de realidad social. Estos impuestos se recaudan por encima del índice de inflación, que ahora se informó que en julio llegó al 87%. La cuenta no es muy difícil. En Rafaela, todos los rafaelinos, pagamos más del 212% de aumento. Eso claramente mejora las finanzas del Estado que ya estaban bien, porque no nos vamos a cansar de decir y de demostrar con pruebas como recibió Viotti el Municipio, con cuentas claras y ordenadas. Hoy hay un superávit de 2.600 millones de pesos que se ven porque no se están ejecutando. No hay obras, no hay mejoras, no hay servicios. ¿Averiguaron como están las finanzas del Municipio después del aumento del 95%? Calculo que aún hay más dinero en las arcas. Y me pregunto para qué ahorran todo ese dinero, ¿para qué está? Cuando a la gente no le alcanza. Sepan que no estar gastando en nada, se nota. Rafaela no es más lo que era. ¿Van a insistir con el 300% de aumento? Escalonado, no escalonado, lo que quieran. No tiene razón de ser. Estoy segura que Rafaela es la ciudad del país que mayor aumento de tributos municipales tuvo. Este es un “no” responsable y analizado, percibiendo lo que pasa en la calle”.



Luego de ser ovacionada por el público presente, el concejal oficialista Augusto Rolando, solicitó al secretario del Concejo que lea la moción de modificación del artículo 31 que fue acercada previamente, que quedó redactada de la siguiente manera: UCM fijada en $22,59 para el período enero-abril, en $44, 07 para el período mayo-octubre, $50,68 para el período de noviembre, y en $57,45 para el período de diciembre. De esta manera, el oficialismo “suspende” el aumento durante los meses de setiembre y octubre, pero lo aplica en forma completa durante los meses de noviembre (15%) y diciembre (15%).

A pedido de la concejal Caruso, el secretario repitió los números propuestos por el oficialismo. Luego, el concejal Rolando dio sus explicaciones, mientas los integrantes de los distintos gremios alzaron carteles en blanco con diferentes leyendas: “Más de 200 despidos en Rafaela”; “Cláusula gatillo: no la aceptan para los sueldos y la quieren aplicar a los impuestos”; “Cinco plazos fijos millonarios”; “Ahorro de 2500 millones, ¿dónde están las obras y los servicios?”; “Paritarias con techo promedio de 3% y tasa 300%”, etc.



“Esta propuesta es el resultado de un trabajo intenso que hicimos entre los concejales y el Ejecutivo. Es un punto de equilibrio entre dos posiciones, la del bloque opositor y la demanda de rafaelinos que solicitan servicios para los que se necesitan recursos. La propuesta de equilibrio consiste en congelar el aumento de la UCM por dos meses, y postergar su actualización para los últimos meses del año”, sostuvo Rolando.

Seguidamente, pidió la palabra el concejal Juan Senn: “Es muy difícil justificar este aumento. Queremos agradecer a los trabajadores y a los representantes de la CGT apoyando esta ordenanza. También, darle la bienvenida a los vecinos que entendieron la importancia de estar acá. Si esta ordenanza no se aprueba, a partir de noviembre estaremos recibiendo un aumento del 30% de los tributos. Viotti, cuando aún era concejal, armó su propia ordenanza tributaria en contraposición de lo que venía diciendo hasta ese momento. Hoy estamos todos pagando más de lo que corresponde. Acá, en ningún momento, vino algún funcionario a decir cual es el costo del servicio por el cual se está saqueando al vecino. Miren los carteles. Un manto de cordura señores concejales ¡por favor! El Intendente dijo que iba a ahorrar recursos e iba a hacer un montón de cosas. ¿Nos mintió o no cumplió su plan de gobierno?”, continuó eufórico, proponiendo una moción para que el Cuerpo se constituya en comisión y la secretaria de Hacienda y Finanzas presente pase a dar explicaciones.



En un clima de sorpresa, tensión y nerviosismo, los oficialistas votaron en contra de la misma. Y ante cada uno de sus votos, se escucharon silbidos y abucheos desde una barra sin control. “Son una vergüenza”, y “Qué miedo nos tienen”, dijeron Senn y Caruso antes de votar la moción.

Ante los gritos que continuaban, el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, tuvo que intervenir varias veces para calmar el clima agresivo generado. Luego continuó el concejal Martín Racca: “Les mintieron cuando les decían que cuidaban sus bolsillos. Este bloque cree en el diálogo. En diciembre de 2019 Viotti planteó eliminar la utilización de la polinómica para solo tomarla como referencia”, decía haciendo alusión a frases que el actual Intendente, cuando era concejal, decía sentado en su banca. Y continuó: “Viotti concejal período 2019-2023 desfinanció el Municipio casi en un 50%. Sacó la polinómica, los aumentos fueron cada seis meses y siempre se escalonaron. Viotti electo, antes de irse de esta banca, en noviembre del 2023 instala la polinómica, y la actualización es cada cuatro meses de manera automática. Los aumentos no son escalonados. El Concejo no interviene en la discusión salvo que nosotros presentemos un proyecto como este. Es una irresponsabilidad política y estamos evaluando si esto no tendrá repercusiones jurídicas. Viotti te pide ahora más del 300% en nueve meses. Hoy proponemos suspender los aumentos. Ya hay aumento récord para los meses que vienen y es del 212%. Y como si fuera poco, la auditoría muestra que había salud financiera y que se dejaron recursos a la transición”, dijo antes de recibir aplausos de la barra. “No se comprende para que van a usar los nuevos aumentos. ¿Será para comprar dólares? ¿O hacer plazos fijos? ¿Para qué los quieren?”, finalizó.



La opositora Valeria Soltermam también se expresó, y mientras hablaba, trabajadores emitían frases de apoyo a ella y de descalificación al oficialismo. Su discurso se basó en la falta de acciones y presencia del Estado local. “Proponen un nuevo aumento y suspenden la copa de leche”, denunció entre otras cosas como la falta de mantenimiento de calles e iluminación. “Dicen que necesitan actualizar los tributos y aumentan el boleto de transporte urbano, uno de los más costosos del país. Un nuevo aumento es inadmisible en las condiciones en la que está la ciudad. Aumentar es un capricho de Viotti. Este es un aumento histórico, no recuerdo un aumento tan elevado en un solo año. Hay que ser humano en estos momentos. Basta de aumentos” dijo, contundente.

El oficialismo defendió su postura primero a través de la concejal Carla Boidi, teniendo que intervenir nuevamente el presidente para calmar el ambiente agitado y agresivo generado.

“El justicialismo, además del circo, plantea que se suspenda cuatro meses el aumento. Nosotros estamos buscando el equilibrio, planteando que se suspendan dos meses. En cuanto al ahorro, se está haciendo por el desastre que dejaron en maquinarias y en las distintas secretarías”, dijo Boidi, quien fue interrumpida por frases descalificativas desde la tribuna que ocupaban los gremios de la CGT.



Caruso volvió a hablar: “Hubiera sido mejor que ustedes mismos lo suspendan. Si ahora por una mezquindad política quieren hacer dos meses no y luego 15 y 15%, es un regateo. Como pueden negar que con una inflación del 87%, están cobrando un 212% de aumento y quieren llevarlo al 300%”.

En este marco, la oficialista Alejandra Sagardoy defendió la propuesta oficialista y haciendo un detalle de obras realizadas -que rozó con un informe de gestión- y otras por hacer. También hizo mención al anterior Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y ministro de Economía (Sergio Massa), ganándose más abucheos de los trabajadores. “La nueva gestión se encontró con una ciudad que no era la que nos vendían. Había que lograr una transformación integral de la administración pública, planteada por los mismos empleados municipales. Hoy esta gestión tomó la decisión de tener un Estado eficiente”, aseveró en un extenso discurso, constantemente interrumpido por gritos y comentarios burlones desde la dirigencia cetetista. “Estoy convencida del proyecto que llevamos adelante. Háganse cargo de lo que no lograron y de las consecuencias que hoy estamos pagando por no haber llevado adelante una política económica realmente seria”, desafió Sagardoy con tono de voz elevado.



Luego Caruso defendió la gestión del ex intendente, Luis Castellano y recalcó la falta de acciones en la ciudad. “No quisieron escucharnos porque responden a una bajada política que hoy los condena personalmente. Hoy estamos hablando de tributaria y salen con cualquier cosa. Pónganse en el lugar de la gente que no llega ni a mitad de mes”, dijo nuevamente premiada con aplausos.

Tras los cruces, primero se votó el proyecto original impulsado por el bloque opositor para suspender el aumento de la UCM, que fue rechazado con cinco votos negativos del oficialismo y cuatro positivos de la oposición. Luego se votó la moción del concejal Rolando con la contrapropuesta del oficialismo, recibiendo cinco votos positivos de este bloque y cuatro votos negativos de la oposición, que reiteró su disconformidad con el paliativo propuesto.

Justificando su voto, Senn dijo: “Con esta ordenanza, se va a dar un aumento que va a completar el 300%. Se cumple la profecía de Viotti, saquear los bolsillos del vecino. La gente votó con la ilusión de que venían para ser mejores y este es el resultado. Una ciudad con menores servicios, triste, abandonada y con un aumento del 300%. Rafaela en la anterior gestión jamás dejó de hacer obras y jamás dejó de asistir a los que más lo necesitaban. Que el Intendente le pida perdón a la ciudadanía. Que la gente sepa que hicimos todo lo que está a nuestro alcance y esto no va a terminar acá, vamos a usar todas las herramientas que nos queden como concejales para seguir frenando de una forma u otra este aumento desmedido y desproporcional que se viene en los próximos meses. El congelamiento por dos meses de la Tasa, se recupera en noviembre y diciembre. No le hacen un favor a nadie. Simplemente, se estira la agonía”.



Una vez concluida la sesión, Caruso dijo: “Estamos desilusionados porque ni siquiera pidieron un cuarto intermedio para reanalizar la propuesta más allá de las presiones. Entendemos que tienen que responder a las órdenes del Intendente, pero hoy había mucha gente que pedía otra cosa. No pudieron justificar el aumento. Parecía el regateo del precio de un producto y no la realidad económica que va a afectar a toda la ciudadanía. Lamentablemente fue un debate que no llegó a nada”.

