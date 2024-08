Internaron a Esmeralda Mitre y preocupa su salud

Este jueves se conoció que Esmeralda Mitre fue internada de emergencia en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, ya que estaría atravesando un problema de salud mental. La noticia fue dada a conocer al aire de LAM (América), donde contaron algunos detalles que generaron preocupación.

Yanina Latorre, quien seguía de cerca las informaciones al respecto de la delicada situación que atraviesa la actriz, dio los pormenores del caso. “Ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, que es el destino de ella, los abogados (el de ella y su mamá) se agarraron a las trompadas, y el novio le robó el auto”.

Para dar mayor contexto a este entramado personal y familiar, la “angelita” recordó algunos episodios de tensiones entre la aristócrata y el edificio en el que actualmente vive, por problemas con sus vecinos. El asunto incluye algunas escenas públicas que atestiguaron algunos convivientes y falta de pago de expensas, que la llevó a tener problemas con la administración.

Luego, relató cuál es la situación que supuestamente atraviesa Mitre: “El tema es que Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama. Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos. Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado. Esmeralda no tiene gas, no tiene agua caliente, no tiene para comer, ella empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga,” lanzó Yanina.

