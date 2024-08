Guillermo Francos aseguró que Villarruel estaba invitada al acto de las FFAA y dio detalles de la relación que tiene Milei con su vice

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel tuvo un nuevo capítulo en el final de la semana pasada, cuando el presidente encabezó un acto con las Fuerzas Armadas al que la vicepresidenta no fue invitada, aunque la titular provisional del Senado dejó trascender que le hubiera encantado participar. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó minimizar hoy las diferencias que se viven en lo más alto del Ejecutivo.

El ministro coordinador admitió que entre Milei y Villarruel puede “haber diferencias en algunos temas”, pero afirmó que existen acuerdos “totales y sustanciales” en las cuestiones más importantes. Sin embargo, en el caso puntual del acto del viernes, Francos aseguró que la Vicepresidenta estaba invitada.

“No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, estaba Victoria invitada al acto. Creo que las cosas son las relaciones normales entre un presidente y su vicepresidente. A veces acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencias de opiniones en algunos temas. Son dos dirigentes políticos que cumplen roles institucionales diferentes y cada uno hace el suyo”, aseguró Francos.

El evento al que hizo referencia el Jefe de Gabinete es el que encabezó el pasado viernes el presidente, Javier Milei, en el marco de la entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. El acto se realizó en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el barrio porteño de Monserrat.

Desde el entorno de la Vicepresidenta aseguraron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario resaltó además que Villarruel participa de las reuniones de Gabinete “y habla con el Presidente”, por lo que, afirmó, no cree que haya “diferencias sustanciales”.

“A veces se hacen muchas especulaciones. Puede (Villarruel) tener diferencias; puede no coincidir con el armado de La Libertad Avanza, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei con ella, cuando fueron diputados nacionales y fue cuando fueron la fórmula que ganó las elecciones”, añadió.

Por su parte, el funcionario nacional se pronunció sobre el video revelado por Infobae, en las últimas horas, donde se ve a la periodista Tamara Pettinato sentada en el sillón de Rivadavia, y hablando con el expresidente, Alberto Fernández.

“Es una falta de respeto total a las instituciones, a la historia. Además, no se puede entender qué se persigue al filmar un video. No me entra en la cabeza. Pero me parece una falta de ubicación política e institucional de un presidente de la República y muestra una personalidad enferma, alguien que no es consciente de las responsabilidades que tiene, en un país que estaba en circunstancias tan particulares como era en ese momento”, manifestó Francos.

“Es una falta de respeto a la historia, a las instituciones y a todos los argentinos”, añadió.

En ese marco, sostuvo que “es increíble que hayan pasado todas estas cosas que se vienen planteando. La parte más dramática es la de la violencia del expresidente con su mujer, pero demuestran la decadencia de una parte del sistema político argentino. Aunque estuviera tapado, son la gran justificación del enorme triunfo de Javier Milei en las elecciones”.

Al tiempo que involucró también a Cristina Kirchner en el escándalo que envuelve al exmandatario, Alberto Fernández. “He visto algunos chats donde ella le decía ‘dejá de traer mujeres’. Ella intenta hoy separarse de sus decisiones políticas porque todos la han creído una genia política cuando lo eligió a Alberto Fernández o lo puso a Amado Boudou como vicepresidente. Y los dos terminaron igual. La verdad que de genia no tiene nada”, aseveró.

La posible fusión de La Libertad Avanza con el PRO

Guillermo Francos también fue consultado sobre un posible acercamiento de La Libertad Avanza y el PRO, de cara a las elecciones legislativas del próximo año, las que el funcionario considera una buena posibilidad para contar con una mayoría parlamentaria.

“Todavía falta para delinear una estrategia para el año próximo, pero sí estoy convencido de que hay un espacio común con el PRO, porque hay mucha gente que nos votó en la segunda elección a la fórmula encabezada por Javier Milei. Dentro del Gobierno tenemos varios integrantes del PRO, desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Luis Petri y Federico Sturzenegger. En líneas generales, estamos caminando por el mismo sendero”, sostuvo Francos.

Si bien descartó una fusión de los dos partidos, sí explicó la necesidad de trabajar juntos. “Creo que el destino es que vayamos a una confluencia, no hablo de fusión, pero tenemos que proponerle a un electorado común una respuesta política. Creo que el gran desafío para las próximas elecciones es poder configurar una mayoría parlamentaria de este sector. Hasta ahora todo nos ha sido muy difícil, porque entre el PRO y LLA somos una minoría. Por más que tenemos otro sector cercano que nos ayudaron con la Ley bases, pero nos discutieron bastante y nos ponen dificultades o promueven otras leyes que son imposibles de llevar adelante, si fuéramos mayoría no nos pasaría esto”, dijo.

Asimismo, el Jefe de Gabinete descartó que Mauricio Macri pueda postularse como parlamentario en los próximos comicios. “Me parece un poco utópico, porque creo que el presidente Macri está por encima de una candidatura a senador. La figura del presidente Macri es importante como líder de un espacio político y como alguien que ocupó un lugar muy importante en la Argentina. Ahora, si él decidiera ser candidato a senador, será un muy buen candidato. Pero no lo veo. Lo veo más como un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento. Pero es una opinión personal”.

Con información de www.infobae.com