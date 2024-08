Contra el plus médico: el gobierno compensará a afiliados de Iapos y sancionará a médicos

El gobierno provincial avanzó contra el cobro del plus médico, una práctica ilegal en la que los profesionales agregan extras a sus honorarios. En el marco del lanzamiento de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales digitales del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, anunció que se compensará a aquellos afiliados de esa obra social que hayan sido víctimas de esta práctica.

“Iapos será la primera obra social que compensará a los afiliados que han sido víctimas de cobro de plus médico. Mediante una simple denuncia en la propia app Mi Iapos permitirá que el afiliado haga la denuncia sin pruebas imposibles. Antes se pedían conversaciones por chat o facturas para demostrar”, sostuvo el ministro. Se parte de la base que es una relación asimétrica entre el profesional y el paciente. "Lo que el médico decida es poco probable que el paciente pueda discutirlo”, explican en el gobierno provincial.

Según Olivares, se compensará a los afiliados con fondos provinciales, no de la obra social. Luego explicó que “los montos que se paguen a los afiliados como compensación, van a ser descontados del estímulo que hoy Iapos paga a los profesionales por la emisión de recetas digitales y, de forma subsidiaria, si no alcanzase, podrá debitar de los pagos a la cartera en la cual cobra sus prácticas.

Denuncia de Iapos

A través del bono digital que acaba de lanzarse se va a poder tener esa trazabilidad entre afiliado, paciente y prestador, y se logrará tener esa comprobación. "Un punto importante es que la denuncia será con preservación de datos, es decir, el prestador no va a saber quién ha denunciado la práctica”, destacan desde el gobierno provincial.

A las tres denuncias, se notificará al médico. Si es con frecuencia la práctica directamente se intervendrá para que quede fuera del padrón de Iapos. Además, intervendrá la Administración Provincial de Impuestos porque el plus tiene infracciones de tipo tributarios. La oficina provincial denunciará riesgo fiscal ya que el plus no es ingreso de la actividad profesional sino uno no declarado y de esa forma la actividad no será considerada como exenta.

Por otra parte, el funcionario de la cartera de Economía provincial dio a conocer que un 30% de los prestadores son al mismo tiempo empleados del Estado, es decir, son empleados que atienden en un efector público en un momento del día y en otro momento realizan su actividad profesional en su consultorio o en el sector privado. Por lo que el ministro consideró que el propio Estado es el que va a poder tener otra forma de pedir explicaciones a esas personas si son denunciados.

