Marcelo Lewandowski y la conducción del PJ de Santa Fe suman otro ruido en la línea

Los desencuentros entre el senador nacional Marcelo Lewandowski y la conducción del peronismo tuvieron un nuevo round en los últimos días después de que el excandidato a gobernador de Santa Fe decidiera no enviar emisarios a la primera reunión de la mesa de acción política y quedó una silla vacía. Los chispazos y el puente que intentará tender la presidencia.

El sector del senador no forma parte la mesa ejecutiva del partido, ya que no hubo un acuerdo cuando se cocinó la unidad entre todos los sectores. Los sectores de más peso le habían ofrecido que asumiera la presidencia. El rosarino quiso delegar esa tarea en su aliada Silvina Frana, pero no obtuvo apoyos y finalmente el sector de senadores provinciales ocupó la silla principal.



De la silla vacía a la posible reunión

Según pudo reconstruir Letra P, la presidencia del PJ había anotado a la tribu de Lewandowski como integrante de la mesa política que debutó el viernes pasado y el invitado fue David Priolo, ladero de Frana. Sin embargo, al senador no le cayó bien que no se hayan comunicado directamente con él y luego de una reunión interna del espacio se decidió que nadie asista.

Si bien orbitó el enojo en la tribu, las puertas quedaron abiertas para que en un futuro la silla del sector de Lewandowski sea utilizada. En el encuentro del viernes se habló del tema al pasar, el presidente Guillermo Cornaglia comentó que no iba a ir nadie del sector del experiodista y que no había que ver fantasmas de peleas o conflictos en esa situación. Sin embargo, algo estaba pasando: la silla estaba vacía.

En su ímpetu de rearmar el rompecabezas peronista, Cornaglia intentará reunirse con el excandidato a gobernador. La idea es encauzar la relación partidaria y tender puentes para futuras reuniones. Hay optimismo. Al momento en que se publicó esta nota no se había cursado ninguna invitación, pero el encuentro se podría dar esta semana o la otra.

La próxima reunión de la mesa política será el viernes en la ciudad de Santa Fe y algunos de los integrantes piensan que hasta podría aparecer algún representante del espacio. También hay otros que por lo bajo deslizan un tono de queja y aseguran: “queremos refundar el peronismo, el que entiende se queda”. La presidencia quiere bajarle el tono a cualquier tipo de conflicto interno.

Semanas atrás este medio contó que Lewandowski conjuga su función legislativa con recorridas políticas por la provincia y reuniones con distintos sectores. Si bien ya no cuenta con Marcelo Gastaldi, su histórico operador político que lo acompañó hasta la campaña de 2023, tiene un objetivo confeso: armar su propia tropa para en 2025 presentar listas locales en la mayor cantidad posible de pueblos y ciudades.

