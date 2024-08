Se viralizó un video hot de los ex Gran Hermano Coti Romero y Nacho Castañares

A pesar de que en un principio muchos no creían que tuviera futuro el romance de Coti Romero y Nacho Castañares, sobre todo porque ambos conocen a sus novios anteriores, todos integrantes de Gran Hermano 2022, lo cierto es los chicos lograron consolidarse como pareja.

Y si bien cada uno tiene sus compromisos laborales y sus actividades individuales, lo cierto es que tratan de hacer malabares para pasar el mayor tiempo juntos.

Es así que cuando están lejos el uno del otro durante algún tiempo, el reencuentro suele ser altamente fogoso. Así quedó claro en el video que se viralizó en las redes sociales en el que se los ve súper mimosos arriba de un taxi, donde además viajaban con otras personas.

Y lejos de dejar de besarse al ver que los filmaban, los tortolitos siguieron adelante con lo suyo.

Cabe recordar que días atrás, la correntina fue noticia al confesar cómo le gusta que la llame Nacho en la intimidad. “No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti, soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí’, como me suele decir. Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”, reveló así como dejó en claro que en ningún momento se planteó abrir la pareja. “Si querés estar con alguien más, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos”, lanzó firme.

La contundente declaración de Nacho Castañares sobre su amor por Coti Romero que hirió profundamente a La Tora

Ya de novios oficialmente, luego del tierno pedido de él, los ex Gran Hermano 2022 Nacho Castañares y Coti Romero están más enamorados que nunca y no ocultan sus sentimientos en las redes sociales.

Así, fue a fines de julio pasado el rubio volvió a declararle sus sentimientos a la correntina en una entrevista con LAM (América TV), mientras Romero observaba embobada desde el piso del programa de Ángel de Brito.

“De novios oficialmente y felices”, fueron las primeras declaraciones de Nacho ante los micrófonos del ciclo de América. En tanto, luego relató cómo fue su pedido a Coti para que sea su novia con todas las de la ley: “Viajé de sorpresa a Corrientes y caí con la propuesta. Lo lindo fue que ella no se lo imaginaba. Con la familia me dio un poco de vergüenza, y le pedí disculpas por haber caído sin avisar”.

Fue allí que el finalista de la anterior edición de GH le declaró en cámara su amor a Coti. “Yo estoy enamorado y ella dijo que también, así que eso es lo más lindo de todo. Es la primera vez que me pasa algo así de fuerte”, aseguró y lanzó un verdadero puñal para su ex, la también exhermanita La Tora Lucila Villar.

Como era de suponer, la reacción de los internautas no se hizo esperar al señalar desde las redes el palito destinado a La Tora, ya que de sus palabras se desprende que de Lucila no habría llegado a sentir un verdadero amor.

