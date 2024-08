Polémica foto de Franco Colapinto abrazado a una periodista que cubre la Fórmula Uno

Desde hace varios días se viene hablando de esta joven promesa argentina del automovilismo ya que después de 23 años alguien representará a nuestro país en la competencia de Fórmula 1 a bordo del FW46 de Williams debutando en el Gran Premio de Italia en Monza.

Y se trata de Franco Alejandro Colapinto, un chico de 21 años, oriundo de Pilar que desde el pasado año forma parte de la Williams Driver Academy, reemplazando al estadounidense Logan Sargeant para el resto de la temporada 2024.

Pero como muchos hombres, además de su pasión por las carreras, el piloto también sabe apreciar la belleza femenina y eso fue lo que hizo recientemente y que tuvo repercusión en las redes sociales ya que el corredor argentino no perdió tiempo, entre preparación y clasificación, para conquistar a una periodista.



Lo que sucedió, y de lo que por ende se habló en internet, fue que supuestamente Colapinto le dijo algunos piropos a Christine GZ, una hermosa corredora y reportera italo-española que lo entrevistó recientemente. Por eso, horas más tarde, se hizo viral un video ya que se los ve muy juntos y abrazados.

FRANCO COLAPINTO NO PIERDE EL TIEMPO

Y si bien algunos especularon con un romance entre ellos, hasta ahora no hay nada confirmado sino que, por el contrario, las imágenes serían del momento en el que Franco se disculpa con la cronista. "Hablé con él y le dije: ´oye, la que me liaste´ y fue muy simpático, porque me dijo: ´si solo dije la verdad´", explicó, por su parte, la periodista.



A lo que luego, Christine Gz sumó: "Me comentó que después haremos una foto, un selfie, para ya reventar las redes, así que mis jefes aquí estarán muy contentos. Y bueno...". Finalmente, la especialista en Fórmula 1 se abocó a su trabajo y remarcó: "Como tu decías Meli, 23 años después, vuelve Argentina a la Fórmula 1".

