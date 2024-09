Juan Grabois ya piensa en 2027: "Hay que discutir un plan para cuando recuperemos el gobierno”

Ante un auditorio de científicos, intelectuales y representantes de diversas organizaciones, el dirigente y abogado Juan Grabois lanzó su think thank para “el desarrollo humano integral”, acto en el que lo acompañaron el diputado y titular de dicha Fundación, Itai Hagman, la ex funcionaria de la SISU, Fernanda Miño, y la física e investigadora del Conicet Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica,

Grabis detalló que la Fundación para el Desarrollo Humano Integral tiene dos objetivos, "el primero es lo que los británicos llaman un Shadow Cabinet, que es un gabinete en las sombras. Seguir cada área o cada ministerio del gobierno de Milei. política del ministerio en cuestión y después cuáles son las políticas específicas que realizan”.

"La otra faceta es la programática. Ese plano es que nosotros creemos que hay que discutir con mayor profundidad en este momento para cuando recuperemos el gobierno” agregó el abogado., indicando que una primer versión del Programa de Desarrollo Humano Integral se presentó durante su candidatura del año pasado.



Grabois también se refirió a la crisis que, a su juicio, atraviesa la política, "donde se ve una degradación que tiene que ver con la falta de perspectiva y sentido de propósito. La obtención y la preservación del poder, como fin en sí mismo, es la corrupción de la política”. Asimismo consideró que "nuestro propósito es el desarrollo humano integral, que no es otra cosa que esa vieja consigna de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”.

“La fuerza política que nos gobierna tiene una ventaja competitiva extraordinaria. Pues el éxito de su programa es básicamente no hacer nada. Es decir, en el pensamiento narcocapitalista, el Estado no tiene que hacer nada” afirmó el dirigente al enunciar las diferencias programáticas y de propósito con el Gobierno de Milei.



A su turno, el diputado Itai Hagman, sostuvo que “construir un programa, sintetizar en nuestro campo político una propuesta, no va a ser resultado solamente de un espacio, ni de un espacio político, ni de una fundación. La consigna de Tierra, Techo y Trabajo, por ejemplo, no nació de la elaboración de un think thank, sino que es una consigna que surgió de los movimientos sociales”.

“Nosotros pretendemos enriquecer esa propuesta con elementos técnicos que ayuden, eventualmente, a que el día de mañana, a través de la política pública, esas banderas sean realidad efectiva”, subrayó Hagman.



El titular de FDHI se refirió también a la importancia de “poner en el centro de la preocupación de la dirigencia política la discusión programática y dar ese debate “a partir de un liderazgo político como el de Juan”.

A continuación, Adriana Serquis, que integra el Consejo Asesor de la Fundación, recalcó "necesitamos tener una política de ciencia y tecnología soberana para dar respuestas a las necesidades de un país que quiere crecer”. “¿Por qué necesitamos soberanía? Porque queremos independencia”, sostuvo y remarcó que “cada vez que hacemos un desarrollo de un satélite, de un reactor nuclear y de un montón de otras cosas, las miradas externas se ponen sobre la Argentina".



Fernanda Miño, también integrante del Consejo Asesor de la Fundación, agregó que "siempre es necesario tener un camino que seguir en la gestión, y hoy ese camino es el Plan de Desarrollo Humano Integral. Uno se tiene que preparar continuamente”. “Nos dijeron ‘hay que empezar por los últimos’ y eso hicimos en la SISU. Ahora quieren destruir el Estado y nosotros queremos un Estado que esté cada vez más presente y que transforme la realidad tan difícil que tenemos en la Argentina”, concluyó.

Y como corolario de la reunión, se dejó el primer informe de la Fundación DHI: La oscuridad al final del túnel. Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Con información de www.perfil.com