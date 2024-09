Internas y tensión: cómo quedaron los bloques de La Libertad Avanza con las salidas del senador Paoltroni y la diputada Arrieta

La Libertad Avanza gira en falso y sin conducción aparente en el Congreso. Presa del desorden, cierta anarquía y, en clara minoría, el partido del presidente Javier Gerardo Milei perdió esta semana dos jugadores más, con las salidas -renuncias anticipadas a la expulsión- del formoseño Francisco Paoltroni en el Senado y la mendocina Lourdes Arrieta en Diputados. Y nada asegura que no se agreguen nuevas disidencias.

El bloque de LLA en el Senado quedó así con apenas seis representantes tras el encontronazo que protagonizó el productor agropecuario Paoltroni con el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo. Fue luego de que el senador se negara a votar en favor del pliego del juez Ariel Lijo, uno de los dos candidatos oficiales del Gobierno a ocupar las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Paoltroni cuestionó los manejos de Caputo, una de las tres puntas del “triángulo de hierro” que comanda los destinos del país junto a los hermanos Javier y Karina Milei. El formoseño está alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que también quedó aislada de la mesa chica de la Casa Rosada. Internas dentro de internas.

Lo cierto es que el bloque de LLA, presidido por el jujeño Ezequiel Atauche, ahora tiene seis bancas de un total de 72. Le faltan 31 adhesiones para el número que otorga el quorum: es decir, todos los bloques -incluido el flamante unipersonal de Paoltroni- sumados menos Unión por la Patria.

No es un escenario optimista para el Gobierno en la Cámara alta. Lleva un mes sin ganar votación alguna ni imponer su agenda en el recinto legislativo. La semana que comienza seguramente marque una nueva derrota parlamentaria en el Senado. Está previsto que el próximo jueves haya sesión para tratar uno de los proyectos que llega con media sanción de Diputados: el de la ley que financiamiento de la educación universitaria.

La autora es la diputada radical Danya Tavela. La ley propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral basada en un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

La derrota para los libertarios es casi un hecho. En la última sesión el bloque radical propuso que en la siguiente sea tratado el proyecto, con o sin dictamen, algo que fue aprobado por una amplia mayoría. Esa mayoría es la que acompañaría la votación.

Además, el bloque de Unión por la Patria va a pedir el tratamiento en comisiones del Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024 que otorga fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Ya fue rechazado en la Cámara baja y en el Senado no ocurrirá algo distinto. Perderá validez.

Todo ocurrirá a la par de que el Gobierno, encima, no suma las firmas necesarias para dictaminar con sus candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Si no logra mayoría en la comisión de Acuerdos, cuesta imaginar cómo la conseguiría en el recinto. Excepto que le den una mano el PRO y algunos de los gobernadores (Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil) que oscilan entre la alianza y la distancia.

El jueves pasado, tras su salida del grupo libertario, Paoltroni armó su monobloque. No se tomó demasiado tiempo para imaginar un nombre original. Le puso Libertad, Trabajo y Progreso.

“A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente Javier Milei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza. Con valores y principios, desde ‘Libertad, Trabajo y Progreso’ seguiré defendiendo con convicción las ideas de la libertad, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, expresó Paoltroni, de marcada predilección por los gerundios.

Antes, le había disparado a Santiago Caputo por la cuestión Lijo: “Me llamó a la Casa Rosada, me dijo ‘ya sabemos que vas a votar en contra pero te pedimos que te calles’. Le dije ‘qué lástima que no se había tomando el tiempo de conocerme, que no solo no me iba a callar sino que iba a ser lo imposible para que no sea juez’”.

“Nosotros tenemos una forma de presidencia, y lamentablemente por distintos dichos, que todos escucharon, existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante, de alguna manera, que como espacio político la conducción sea discutida internamente”, comentó Bartolomé Abdala, presidente provisional de Senado y legislador de La Libertad Avanza, en radio Mitre.

Arde Diputados

El bloque libertario en Diputados también tiene sus problemas. La semana pasada expulsaron a Lourdes Arrieta, la mendocina que dijo que la llevaron a visitar a Astiz y el resto de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza; la misma que aseguró que no sabía quién era el propio Astiz; la misma que se puso a leer el Nunca Más y “entendió” por qué son 30 mil los desaparecidos; la misma que reveló chats del bloque libertario en el que se organizó esa visita que ella decía desconocer.

Por haber ventilado las conversaciones privadas de los diputados es que desde LLA decidieron echarla. Orgullosa, se fue antes de que la expulsen. Sin Arrieta, el bloque oficialista en la Cámara baja quedó con 37 representantes, de un total original post elecciones 2023 de 41. Antes se habían ido quien fuera presidente del grupo libertario, Oscar Zago, que armó su bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) junto a María Cecilia Ibañez y Eduardo Falcone.

Zago volvió a la Rosada días atrás para acordar el apoyo al veto presidencial de la ley con la nueva fórmula jubilatoria. Justamente en Diputados podría dirimirse el éxito de esta decisión de Milei. Los legisladores peronistas, radicales y los que integran el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto -Encuentro Federal- adelantaron que mantendrán la idea de apoyar el proyecto aprobado en las dos cámaras.

Mientras tanto, las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano (cuya salida de LLA sonó como rumor varias veces en lo que va del año) se pelean a cielo abierto. La ex cosplayer y maquilladora de Milei avisó que va a denunciar penalmente a su compañera de bancada.

“Marcela Pagano es una persona tremendamente malvada. La echaron de su trabajo anterior por maltratar a sus compañeros, es una persona mentirosa y maltratadora. Yo tuve que renunciar a una comisión por su maltrato. No le contesté a ella, pero dejé abajo las capturas de cómo ella me insulta peyorativamente y también tiene otro estado que dejó pineado arriba de todo donde me amenaza”, dijo Lemoine en una entrevista a Radio con Vos. Y agregó: “¿Por qué me odia Marcela Pagano para decir esas barbaridades que son inaceptables? Porque me está acusando de extorsionar a alguien, es una barbaridad. La voy a denunciar legalmente porque es una barbaridad”.

Lemoine estaba enojada con Pagano, porque la ex periodista había publicado en la red social X un mensaje contra ella. “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó”, escribió como respuesta a un comentario de Lilia donde ponía en duda la fidelidad de Marcela hacia Milei.

No quedó ahí. Pagano insinuó que Lemoine tiene un “verdadero jefe”: “Sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba. No te tengo miedo Lilia Lemoine. Ni a vos ni a tu verdadero jefe”. Lemoine reaccionó, lógicamente, y publicó, al mejor estilo Arrieta, conversaciones de WhatsApp en los que supuestamente Pagano la maltrata. Nada ayuda a creer que no habrá más peleas públicas

* Para www.infobae.com