Rodolfo Aguiar: "Con este Gobierno no se dialoga, se pelea"

Rodolfo Aguiar sostuvo que frente a la posición del actual Gobierno para con los trabajadores, el diálogo no es una posibilidad, por lo que solo queda pelear. Además, señaló que el Gobierno "destruyó la negociación colectiva", y criticó la Ley Bases, por modificar la estabilidad del empleo público, permitiendo los despidos arbitrarios bajo el argumento de “exceso de personal”. Indicó que ATE convocó a un encuentro de provincias, el 10 de septiembre en Buenos Aires, y se mostró optimista respecto al crecimiento de la resistencia contra el Gobierno. “La herramienta más eficaz que tenemos los trabajadores es la huelga y la manifestación”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar es secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Hay alerta máxima en los trabajadores estatales por lo que sucede con los despidos y los salarios en su sector.

Alejandro Gomel: Imagino la preocupación con lo que fue la paritaria con el Estado. ¿Cuál es la situación actual?

Venimos, desde ATE, de rechazar la peor paritaria de la historia. El Gobierno que encabeza el presidente Milei, sin lugar a dudas, está decidido a ponerle fin a las negociaciones salariales y las paritarias en el Estado. Caputo ha aniquilado la negociación colectiva, imagínense, con una imposición de un 2% para el mes de septiembre y un 1% para octubre. Eso no se corresponde ni siquiera con la mitad que han mostrado la evolución de los precios, ni la mitad de la inflación oficial que uno puede medir a través del INDEC.

El sector público somos el universo de trabajadores registrados más castigados por este Gobierno. Si uno suma empleados públicos más jubilados, aportamos dos terceras partes de este superávit que tanto se propagandiza del Gobierno. A esto hay que sumar que a fin de mes vuelven a vencer 65 mil vínculos laborales en el Estado y que, desde el Poder Ejecutivo, se intentará llevar adelante una nueva ola de cesantías que tenemos que evitar.

AG: ¿Cuántos trabajadores menos hay desde diciembre a esta hora? ¿Está hecho el cálculo?

Oficialmente, si uno toma dotación de personal de INDEC desde que asumió este Gobierno, diciembre del 2023 hasta aquí, la planta de recurso humano del Estado se redujo en un 9.2%.

Hoy hay 209 mil trabajadoras y trabajadores estatales, si uno toma administración pública centralizada, descentralizada, organismos y empresas estatales. Pero no solo hay que hablar de despido, se despide mediante una doble vía. Imagínense, hay un congelamiento salarial con haberes de pobreza y por lo tanto hay una importante migración de recurso humano altamente formado y profesional, que comienzan a dejar muchos organismos, hospitales, y luego hay retiros voluntarios.

La idea del Gobierno de continuar estas cesantías ilegales ahora ya no solo con los de planta transitoria, es decir contratados, sino empezar a despedir trabajadores de la planta permanente a través de la sanción de la Ley Bases, y la parte de esa ley que modifica la ley de empleo público, la hemos cuestionado en la Justicia. Hemos presentado durante la jornada de ayer, en la Justicia Nacional del Trabajo, una demanda contra el Estado argentino y el Poder Ejecutivo para que se declare inconstitucional el artículo de la Ley Bases que modifica la estabilidad en el empleo público.

Es un poco técnico, pero mire lo que ocurrió: el régimen de disposición en disponibilidad siempre existió. Lo que ocurre es que ahora se introduce a partir de la Ley Bases un elemento altamente subjetivo. La disponibilidad está, porque el derecho a la estabilidad está en el empleo público, porque cada vez que viene una nueva gestión aparecen cesantías en masa. Cada vez que llega un nuevo intendente, un nuevo gobernador o un nuevo presidente, despide a cientos o miles de trabajadores. Para evitar eso, la Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, establece una protección superior. En el empleo privado dice protección contra el despido arbitrario y en el empleo público dice estabilidad.

Por esas razones existía un régimen de disponibilidad que se da cuando cierra un organismo o se suprimen funciones y cargos. Pero la Ley Bases agregó otro, que es cuando se exceda la dotación óptima de personal. ¿Y quién dice cuando se excede? La autoridad de aplicación que es Sturzenegger, el mismo patrón, el empleador. No cuesta mucho pensar e imaginarse que para un presidente que dice que ama destruir el Estado no considere que se excedió la planta de personal de la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene solo dos trabajadores.

Elizabeth Peger: En ese marco, donde se negoció la paritaria el viernes pasado, más allá del 2% para septiembre y el 1% para octubre, que sí fue firmado por el gremio UPCN, les plantearon abiertamente que el aumento va a ser de cero en noviembre y en diciembre. El mismo planteo que le llevaron a los trabajadores de, por ejemplo, AySA y a otros organismos del Estado, a los que ya les anticiparon el mismo esquema. También en el caso de Aerolíneas, y de hecho por eso no se ha avanzado en un acuerdo paritario. La decisión del Gobierno es usar como referencia este cero que quiere imponer el sector público, también para moderar los aumentos en el sector privado.

Sin lugar a dudas. Si bien no fue una comunicación oficial, esto que usted refiere uno lo podía intuir a partir del discurso que tenían los representantes del Poder Ejecutivo en la mesa de negociación diciendo que no iba a haber más plata hasta el 2025. La paritaria estatal comienza a ser utilizada como una herramienta de disciplinamiento, no solo para las 24 negociaciones provinciales, las más de 2200 municipalidades que en la Argentina discuten salarios, sino también, como usted bien refiere, para todo el ámbito privado.

Por eso nosotros hemos decidido convocar para el día 10 de septiembre a todas las provincias aquí en Buenos Aires, y vamos a resolver de qué manera vamos a profundizar nuestro plan de acción. La herramienta más eficaz, la única que tenemos los trabajadores para enfrentar este escenario que está destruyendo nuestros ingresos y aniquilando nuestros derechos laborales, es la huelga y la manifestación. Con este Gobierno no se dialoga, con este Gobierno se pelea. Se gana o se pierde, pero se pelea.

AG: ¿Se sienten un poco solos en el arco sindical gremial en cuanto a esta lucha o están acompañados?

Yo creo que hay un escenario complejo que tiene que ver con el nivel de ataque que cada sector está recibiendo y la imposibilidad, todavía, de haber logrado sintetizar la unidad que, desde el 10 de diciembre y hasta aquí, hemos empezado a pregonar todos.

Yo soy optimista en relación a que el Gobierno atraviesa su peor momento, está fracasando parado sobre sus propias premisas, tiene una Ley Bases aprobada, el Pacto de Mayo firmado y el DNU vigente, y sin embargo, la crisis económica recrudece.

Me parece que se inicia, en el segundo semestre, la segunda resistencia a este gobierno de Milei y la unidad va a ir creciendo.

