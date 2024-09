Milagro Sala negó haber convocado a Mario Firmenich para un curso: "No pertenezco a Encuentro Patriótico, ni lo organicé"

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, negó formar parte del espacio político que convocó al ex líder de Montoneros, Mario Firmenich, para dar un curso de instrucción a “jóvenes militantes”. “No pertenezco a Encuentro Patriótico, ni lo organicé”, mencionó en su defensa.

“No tengo nada que ver con ese espacio. Lamento mucho que no tengan buena información y data y que me acusen por acusarme. Tiran la bomba y después la desparraman, te desprestigian, y la historia queda del lado de la primera noticia”, recriminó Sala en una entrevista radiofónica con AM750.

La charla había sido promocionada con el nombre "Herramientas Teóricas para el Proyecto Nacional", en un video donde Firmenich planteó una serie de cuestiones provocativas sobre el legado de Montoneros y su relevancia en la política actual. No obstante, tras la polémica, la reunión que estaba prevista para este jueves 5 de septiembre fue cancelada.

El espacio que convocó al curso fue “Encuentro Patriótico", conducido por el líder de Quebracho, Fernando Esteche, quien supo ser cercano a Sala. Sin embargo, la dirigente jujeña aclaró que están “distanciados desde diciembre” y enfatizó en que no tuvo nada que ver con el encuentro.

Milagro Sala contra la represión de los jubilados: “Es de cobardes”

En otro momento de la entrevista, la líder de la Tupac Amaru cuestionó la represión a jubilados ordenada por el Gobierno de Javier Milei durante esta semana y señaló que se trató de una actitud de “pura cobardía”. Además, aseguró que es “injusto” que ellos reciban golpes mientras los funcionarios obtienen constantes aumentos.

“Da mucha bronca e indignación, todo junto. Por haber visto cómo reprimen a los jubilados, a los que pusieron el hombro para levantar a la patria. Eso para mí es de cobarde pegarle a un abuelo, a una abuela”, advirtió la dirigente social.

Asimismo, Sala recordó que los ataques a jubilados en las inmediaciones del Congreso se producen en un contexto en el que funcionarios del Poder Ejecutivo y el Legislativo recibieron elevados aumentos en los últimos meses ."Es injusto que haya plata para senadores, diputados y funcionarios y que no haya para los jubilados", cuestionó.

En este sentido, también advirtió que “hay muchos niños y familias y jubilados durmiendo en la calle porque no pueden pagar un alquiler", y sostuvo que "hay más privilegios para los que más tienen y para los que menos tienen siempre hay pretextos para quitarles lo poco que poseen”.

La salud de Milagro Sala tras su traslado a La Plata

Por otro lado, Sala explicó cómo sigue su estado de salud después de que a mediados de 2022 se descompesara desde la prisión domiciliaria en Jujuy por una trombosis venosa profunda (TVP) en una de sus piernas, motivo por el cual debió ser trasladada a la ciudad de La Plata a finales del año pasado para poder llevar adelante su tratamiento.

“Hay días que la pierna me duele, otros estoy bien. Volví a tomar calmantes. Lo mío es crónico y el médico me dijo que es algo continuo. Va a ser para toda la vida”, mencionó. Además, la dirigente señaló que si bien logró conseguir el permiso para ser operada en la localidad bonaerense, los médicos no lograron destapar la vena afectada para colocar un stent.

“Me abrieron una parte muy finita de la vena y por eso estoy haciendo rehabilitación toda la semana, para que se termine de acostumbrar. Porque el peligro es que es muy fina esa vena. Por eso no puedo estar mucho tiempo sentada, porque se me hincha la pierna. Me tengo que estar cuidando continuamente”, concluyó.

