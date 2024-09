«Si me van a echar, que lo hagan rápido»: se enciende la interna en la UCR tras la votación del veto jubilatorio

Martín Arjol, diputado nacional de la UCR por Misiones, brindó declaraciones en el programa Al Fin y Al Cabo de CNN Radio, donde explicó los motivos detrás de su reciente cambio de postura en la votación sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Durante la entrevista con el periodista Hernán Harris, Arjol señaló que su voto fue reconfigurado debido a “hechos nuevos” que surgieron tras la sanción inicial de la ley. “El primero y más importante es el veto del presidente. Esto nos obliga a reevaluar las prioridades y estrategias, especialmente en un contexto económico tan crítico como el actual”, expresó.

El legislador también resaltó la importancia de mantener un equilibrio fiscal para que Argentina pueda salir del ciclo inflacionario que afecta a la economía. “Nuestra postura siempre ha sido que el equilibrio fiscal es clave para frenar la inflación. Sin estabilidad macroeconómica, no habrá crecimiento ni generación de empleo sostenible”, afirmó.

Arjol, quien hasta entonces había apoyado la ley que beneficiaba a los jubilados con una recomposición del 8,1%, también mencionó un encuentro reciente con el presidente Javier Milei como otro factor que influyó en su decisión. “La reunión con el presidente fue decisiva. Me ayudó a ver el panorama desde una perspectiva más amplia, priorizando el largo plazo sobre los beneficios inmediatos”, agregó.

Conflictos internos en el radicalismo

El diputado misionero no evitó referirse a las tensiones dentro de su partido, el radicalismo. Al ser consultado sobre los pedidos de expulsión en su contra, afirmó: “Algunos actores dentro de la UCR han solicitado mi expulsión, incluso aquellos que no votaron la Ley de Bases cuando el bloque había decidido apoyarla. El conflicto interno en el radicalismo no es nuevo, viene desde el balotaje de 2023”.

Arjol hizo alusión a Martín Lousteau, una de las figuras más visibles dentro del espacio, y lanzó una frase desafiante: “Si me van a expulsar, que lo hagan rápido. No me voy a ir por voluntad propia ni del bloque ni del partido, a menos que me echen”.

El cambio de postura de Arjol marca un giro en la política interna de la UCR, que enfrenta fuertes divisiones en un momento de grandes tensiones económicas y políticas en Argentina.

Con información de www.elintransigente.com