Viotti elige las redes sociales por que no resiste preguntas en una conferencia de prensa

Luego de la carta abierta que el Intendente Viotti publicó ayer en sus redes sociales, haciendo un descargo plagado de inconsistencias, nos preguntamos por qué elige ese medio de comunicarse con la gente y no llamar a una conferencia de prensa y responder a las preguntas del periodismo. La respuesta es justamente por que no está dispuesto ni puede responder preguntas, Viotti necesita dar él su campana y que nadie pregunte nada, no puede responder por que sus argumentos son vagos.

En su carta abierta culpa literalmente a la vecinal del Barrio Mora de no haber gestionado una reunión para que sean escuchados, dando por sentado que la verdad absoluta la tiene él y que la gente del Mora miente, una actitud soberbia e inaceptable, si es verdad lo que dice, que presente las pruebas.

Luego hace una especie de balance de gestión dando por hecho la culminación de obras que ni siquiera se iniciaron, como la compra de cámaras, ya que solo se llamó a licitación y nada más, por ahora no hay nada, tampoco aclaró que los 130 millones de pesos para la compra de dichas cámaras es dinero aportado por el Estado provincial, la Municipalidad no pone un solo peso.

"En estos 9 meses de gestión, enfrentamos una difícil situación económica, pero seguimos invirtiendo en Rafaela. Invertimos más de $ 2.000 millones en equipamiento, y $700 millones en luminaria LED para nuestras calles", dijo Viotti sin destacar que esas obras están en ejecución, bastante demoradas y faltando mucho para que se culminen.

Luego Viotti se dedica literalmente a "vender humo", haciendo promesas de obras para el año entrante que son de dudosa concreción, "antes de finalizar el año, iniciaremos un ambicioso plan de mejoras en espacios verdes con una inversión de más de $ 500 millones para revitalizar plazas y construir nuevas en barrios que lo necesiten".

Ayer Viotti se vio obligado a dar respuestas, su gobierno, en estos 9 meses, deja mucho que desear y los reclamos son muchos, el Intendente eligió dar las respuestas sin que puedan existir las preguntas, un signo distintivo de una gestión que necesita en forma urgente oxigenarse antes que sea demasiado tarde. Por ahora, Viotti solo "vende humo"