¿Mariana Fabbiani está separada de Mariano Chihade?

Tras su arribo en América TV en 2023, llevada por Marcelo Tinelli como nuevo CEO, Mariana Fabbiani sería una de las figuras que dejaría el canal, tras la salida de la productora Mandarina, de la cual es parte su marido, Mariano Chihade que podría estar relacionado a diferencias contractuales más el arribo del “Bailando 2024”. Sin embargo, ese no es el único tema que preocupa a la conductora. Varios medios aseguran que Fabbiani y su esposo están al borde de la separación.

El periodista Fede Flowers explicó que la presentadora atraviesa una crisis matrimonial muy fuerte con Chihade, y que el distanciamiento entre ambos es significativo. No es la primera vez que enfrentan una crisis, pero esta vez la pelea parece ser definitiva.

Además de los problemas de pareja, el futuro del programa "DDM", producido por Mandarina, es incierto. Se cree que no continuará en la pantalla de América TV y, por ahora, no se sabe si será reubicado en otro canal. En medio de la incertidumbre laboral general en todo el país, esto significaría un baldazo de agua fría, no solo para la conductora, sino también para todo el equipo.

Resta ver si esta compleja situación personal entre Fabbiani y Chihade afectará lo laboral o si el magazine de las tardes encontrará un nuevo hogar en otra señal. Cabe recordar que la relación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade comenzó en 2006, un año después de que la animadora anunciara el final de su matrimonio con el productor Gastón Portal. El amor comenzó en la TV mientras ella conducía "RSM: el Resumen de los Medios".

