La Libertad Avanza: foco en el voto de “aliados”, con la mira puesta en 2025

No fue una semana fácil para La Libertad Avanza (LLA), ya que la masiva marcha universitaria llevada a cabo el pasado miércoles se hizo sentir en las huestes libertarias que acusaron el golpe. Sin embargo, y a pesar de esta situación, el veto a la ley de Financiamiento Universitario no se tocará por considerar que “afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno nacional”, según lo explicó el comunicado emitido por fuentes oficiales.

De todos modos, sí puede haber consecuencias políticas en torno a este tema. En las últimas tres semanas se hilvanaron varias cuestiones “calientes” en la agenda nacional que rasparon la imagen pública del presidente Milei: aumento en los índices de pobreza, veto a la reforma jubilatoria, un paso fallido por Córdoba en torno a los incendios y veto al financiamento universitario, todos temas muy sensibles en el ámbito social y potenciados por una oposición que buscó capitalizarlos al máximo. En ese contexto, las encuestas comenzaron a mostrar una caída en la imagen del mandatario, que salió a pegarles a las encuestadoras. Las lecturas que hacen en la mesa chica presidencial van más allá y tras lo ocurrido con los últimos proyectos que pasaron por el Congreso, se decidió poner el foco en la actuación que tuvieron algunos dirigentes que se consideran aliados.

Una fuente, integrante de ese pequeño círculo que rodea al Presidente, dialogó con PERFIL CÓRDOBA y se expresó molesto por la actitud de dirigentes que se definen como “acompañantes” de las ideas de Milei y que, por cuidar sus intereses personales, le han dado la espalda en temas claves.

“Hay algunos que están muy pendientes del 2025, pero tienen que entender que aún queda mucho del 2024. No puede ser que se definan como aliados y después nos votan en contra los proyectos más calientes dando discursos tribuneros por miedo a perder electores”, aseguró uno de los principales referentes de La Libertad Avanza a nivel nacional. “Para todos sería más fácil poder darle un aumento a los jubilados o incrementar el presupuesto universitario, dejarlo sin ninguna auditoría, y así evitarnos las críticas. Pero no es lo que pregona el Presidente. Han instalados debates que no son tales. La oposición llevó la discusión a un péndulo que giró en torno a universidad pública y gratuita, sí o no. Pero la verdad es que nunca se puso en duda esa cuestión. El Gobierno está en contra de la mala administración de las universidades y quiere auditar cómo y en qué se está gastando para no comprometer las cuentas públicas”, aseguró.

Y agregó: “Nosotros entendemos que hay que ‘bancar los trapos’ de un modelo económico, que sabemos que tiene consecuencias que no son agradables en el corto plazo. Cuando baje la inflación y aumente la recaudación, allí se podrán mejorar jubilaciones y aumentar el presupuesto a las universidades, siempre que incluya auditar el gasto”, agregó.

Tras esta discusión y las distintas posturas que fueron tomando dirigentes afines al oficialismo, va ganando terreno la postura de algunos que buscan que el armado de las listas para las elecciones legislativas del 2025 sea con representantes lo más fieles posible en materia ideológica y apuestan a dilatar la posibilidad de alianzas electorales con aquellos que no comparten las ideas que pregona Milei.

“Este año nos hemos llevado varias sorpresas de partidos que aseguran ser parte de un equipo pero que no se han mostrado así a la hora de votar”, aseguran.

Armado 2025. En las próximas semanas continuará la ronda por el país por parte de la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El sábado fue el turno de Santiago del Estero (primer acto tras el desarrollado en Parque Lezama, donde la secretaria de la Presidencia tuvo su debut como oradora), y se espera que los desembarcos sean recurrentes en los principales distritos del país. En ese marco, se especulaba con la posibilidad de organizar un acto en la provincia de Córdoba, algo que por el momento no tiene fecha confirmada pero que se daría antes de fin de año.

Lo que viene. La semana que comienza, tal como viene ocurriendo, tendrán tratamiento leyes clave para el Gobierno nacional. El miércoles se tratará el veto presidencial a la ley de Presupuesto Universitario en una votación que promete ser pareja y que estará bajo la lupa de diversos sectores. En tanto, el martes comenzará a debatirse en Comisiones el análisis sobre el Presupuesto 2025.

Según trascendió, en las primeras jornadas participarán algunos nombres clave del área económica del gobierno. Se trata del secretario de Hacienda, Carlos Gubermann, y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La gran duda está puesta respecto a si participará o no el ministro de Economía, Luis Caputo, presencia que es solicitada tanto por los bloques opositores como por los dialoguistas de la Cámara. Se especula que este debate llevará alrededor de cuatro semanas de duración. “Los números van a estar puestos a disposición de todos y como dijo el Presidente no se va a gastar más de lo que ingresa. Si alguien quiere que se reasignen partidas presupuestarias, está perfecto, pero que nos indique de dónde las movemos, a quién se la van a sacar. Que se hagan cargo y allí lo analizaremos. Pero remarcamos esto: no se va a gastar más de la plata que entra”, sostienen desde LLA.

* Para www.perfil.com