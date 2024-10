La tierna foto con la que Sol Pérez mostró su panza de embarazada después de peregrinar a Luján

Sol Pérez espera su primer hijo con Guido Mazzoni. Luego de dar la noticia en sus redes sociales, la panelista peregrinó a Luján y le agradeció a la Virgen.

A través de su perfil de Instagram, publicó una tierna foto en la que mostró su panza de embarazada con la Basílica de fondo.

“Gracias virgencita”, escribió Sol en esa postal que subió a su cuenta. Allí se mostró sonriente luego de su caminata.

Tal como mostró en sus redes sociales, la panelista peregrinó junto a varios de sus allegados. Por eso, compartió varias fotos y les agradeció por su compañía en este momento tan especial.

Cabe recordar que en los últimos días, Sol habló del deseo que tenía de ser mamá. “Estoy bien, muy contenta, lo buscamos un montón”, dijo ella al aire de Cortá por Lozano (Telefe) cuando confirmó la noticia.

Incluso, cuando había rumores de embarazo, la panelista había comentado: “La verdad que hace mucho tiempo que estoy buscando, ojalá que en algún momento me suceda y cuando lo pueda decir, lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón”.

La reacción de Guido Mazzoni cuando se enteró del embarazo de Sol Pérez

Tras anunciar su embarazo, Sol Pérez y Guido Mazzoni contaron detalles del momento en el que se enteraron de que iban a ser padres.

La panelista abordó el tema de la mano del entrenador en El Noticiero de la gente (Telefe). Allí compartió su experiencia a Josefina Ansa: “Cuando vi las dos rayitas me puse a llorar. Estábamos buscando. Yo venía de hacerme un test el mes pasado. Entonces entré al baño con uno nuevo. No dije nada porque pensé: ‘Capaz da negativo’”.

Luego, Sol explicó que su marido estaba en shock: “Él no entendía nada desde el otro lado”. Por su parte, él contó: “Yo no tenía idea. Me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer”.

