En el último programa de Bake Off Famosos, los pasteleros hablaron de amores y desamores. Para eso, Wanda Nara invitó a una expareja de ella para que la acompañara durante la jornada del jueves. L-Gante se presentó como invitado, y hablaron de su polémica relación. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se sinceraron. Tras un incómodo comentario de la conductora, Cami Homs tuvo que referirse a su ruptura con Rodrigo de Paul.

El comentario de Wanda Nara a Cami Homs en Bake Off que desencajó a todos

Wanda Nara se caracteriza por tirar el comentario justo en el momento menos oportuno. Sin embargo, gracias a eso, dejó divertidos memes y momentos para el recuerdo de la televisión argentina. En esta ocasión, su víctima fatal fue Camila Homs. La modelo es una de las mejores participantes de Bake Off Famosos. En otros momentos, reveló haber sido pastelera y haber vendido sus comidas a otras esposas de futbolistas, mientras estaba en pareja con Rodrigo de Paul. Sin embargo, esa relación terminó mal y ella se quedó con el hobby.

Al momento de hacer la prueba creativa, Wanda Nara le preguntó qué decoración tenía pensado hacer. "Estoy haciendo pelotas de futbol y maquillajes", contó con una sonrisa. Fue en ese segundo, en el que la conductora se refirió al futbolista. "¿Para quién es? ¿Para tu marido?", lanzó. El estudio de Bake Off se quedó en silencio, y todos quedaron impactados. Intentando mantener una actitud positiva, Homs le respondió: "Es para mis niños". Pero el momento incómodo ya había ocurrido, y los fanáticos del chisme quedaron encantados.

Wanda Nara y Cami Homs se sinceraron con sus corazones rotos

Antes de que ocurriera ese momento, que quedó grabado en redes sociales, las amigas se juntaron y hablaron de sus separaciones. “Me han roto el corazón. Pero ahora está recontra, recontra recompuesto”, aseguró Cami Homs, sobre su ruptura con Rodrigo de Paul. “Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la empresaria. Luego de que L-Gante hiciera referencia a las exposiciones de las relaciones, Wanda destacó la actitud de Homs.

“¿Sabés lo que me encanta de ella? Que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible, el amor propio. Ella se la bancó. Lloraste un montón seguramente en privado”, expresó Nara. Sin dudarlo, la pastelera le afirmó: "Soy de encerrarme y llorar. Trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos, y me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, superbien".

Wanda Nara y Camila Homs son solo dos ejemplos de duros desamores que lograron avanzar. Bake Off Famosos se volvió un programa, no solo de cocina, sino también de sincerarse, reír y llorar. Las modelos, a pesar de los comentarios desafortunados, se muestran fuertes y cómplices al momento de enfrentar una mala relación.

Fuente: caras.perfil.com