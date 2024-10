Dura baja en la cotización de Julián Álvarez a causa de su presente en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid de Diego Simeone con una cotización de 90 millones de euros. De hecho, por las informaciones que circularon, se cree que ese fue el monto que terminó desembolsando la institución colchonera en la negociación con el Manchester City para ejecutar el traspaso en el pasado mercado de pases del verano europeo.

No obstante, casi dos meses después de lo que fue su debut con la camiseta rojiblanca (vs. Villarreal el 19 de agosto), la Araña, así como el resto del equipo comandado por el Cholo, todavía no logra cumplir con las expectativas. De modo tal, que esta irregularidad en el rendimiento le está empezando a afectar en el valor de su ficha.

Así lo refleja la última actualización de mercado que realizó Transfermarkt. Julián Álvarez cayó del puesto 18 al 30 al descender su tasación de 90 a 75 millones, a causa de los altibajos en su nivel dentro de un esquema en el que todavía Diego Simeone no le ha sabido dar continuidad en el puesto en el que mejor se desempeña el ex River que es de mediapunta.

El nueve de la Selección Argentina llegó a jugar como punta, como extremo y hasta por momentos en una posición más cercana a la de un volante. Además, sus compañeros en la ofensiva también rotaron. A veces le tocó asociarse con Antoine Griezmann, otras con Alexander Sorloth y en menos ocasiones con Ángel Correa.

Lautaro Martínez, el argentino con mejor valor en el momento

Lautaro Martínez sigue siendo el futbolista argentino con mejor valor en el mercado con 110 millones de euros. El delantero del Inter de Milán se ubica en el puesto 7 al igual que Rodrygo Goes. Está a 10 millones de Declan Rice y a 20 de Rodri Hernández, Federico Valverde, Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Por su parte, Julián Álvarez, que era segundo en soledad entre los argentinos en esta clasificación, ahora comparte posición con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, todos con 75 millones. Por detrás, los que más cerca están de la Scaloneta son: Cristian Romero (65M), Lisandro Martínez (50M) y Alejandro Garnacho (50M).

Entre los 10 argentinos mejor cotizados hay uno que todavía no tuvo su oportunidad en la Selección Argentina

Entre los jugadores que entran en el top ten de los argentinos mejor valuados, hay uno que, curiosamente, todavía no tuvo su chance en la Selección Argentina. Se trata de Alan Varela. El ex Boca, que se transformó en una pieza clave del mediocampo del Porto, cotiza en 35 millones de euros en la última actualización. Si bien formó parte de Sub 23, todavía no pudo subirse a la Scaloneta.

Fuente: bolavip