José Luis Espert endureció su discurso contra la movilización universitaria: «Son genocidas de la educación»

El clima político y social alrededor de las universidades argentinas continúa tensándose luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). José Luis Espert, diputado del bloque oficialista y aliado clave del presidente Javier Milei, fue contundente en su crítica hacia los sectores que promueven las marchas y tomas universitarias, exacerbando las tensiones en un contexto de creciente polarización.

«Tenemos una obsesión para que a la persona de a pie le vaya bárbaro. Esa es nuestra gran obsesión y contra eso no tenemos dudas de pelearnos con quienes sean», afirmó Espert durante una entrevista, en la que defendió el veto a la ley aprobada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles. El legislador insistió en que el objetivo del gobierno es garantizar un país próspero, en el que las decisiones difíciles deben ser tomadas para asegurar el bienestar general.

El ex candidato presidencial fue especialmente duro con los estudiantes y docentes que han promovido las manifestaciones en contra del veto, llegando a calificarlos de «genocidas de la educación». En palabras de Espert, «En el mundo, la educación universitaria es la frutilla del postre de lo que es el buen pasar de la gente. No es ni el postre, ni el plato principal. Argentina ha roto todo y los que rompieron son los que marchan. Son genocidas de la educación«.

La toma de universidades, que se ha extendido en varias facultades del país, recibió una crítica aún más feroz del diputado. Espert aseguró que, entre los manifestantes, hay «estúpid*s e hijos de p*ta», diferenciando a quienes protestan creyendo que el gobierno quiere desmantelar la universidad pública de aquellos que, según él, saben que se ha asignado un presupuesto mayor pero optan por inflar el conflicto. «Entre los que marchan y toman hay estúpid*s e hijos de p*ta. Están los que creen que Milei quiere destruir la universidad cuando se le dio casi todo lo que pedían de presupuesto. Y están los hijos de puta que sabiendo eso, inflan la toma de universidades«, sentenció.

El legislador también subrayó que el veto a la ley no respondía a una falta de compromiso con las necesidades presupuestarias del sistema universitario. «A las universidades se les ha dado, prácticamente, todo lo que pedían. La ley se vetó no porque no estábamos de acuerdo con lo que pedían. A Alberto Fernández y Cristina Kirchner no le marcharon», manifestó, en un intento por deslegitimar la protesta estudiantil y contrastarla con las gestiones anteriores.

Finalmente, Espert enmarcó la situación dentro de una confrontación más amplia contra las «corporaciones» que, según él, están buscando impedir el éxito del gobierno de Milei. «Esto es política. Esto está empezando a funcionar y por eso no quieren que nos vaya bien. La Argentina está destruida por corporaciones muy poderosas y si a este Gobierno le va bien a ellos les va a ir mal«, concluyó.

El conflicto con las universidades sigue escalando, y a medida que se acercan las próximas jornadas de protestas, las declaraciones de Espert podrían alimentar aún más las divisiones entre el gobierno y los sectores académicos que exigen mayor financiamiento. Mientras tanto, el panorama de la educación pública argentina sigue en una encrucijada.

Con información de www.elintransigente.com