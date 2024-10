El mercado festeja datos de inflación, pero alerta por flojos niveles de actividad: qué anticipan

Los últimos datos sobre inflación en el país han generado un halo de optimismo en los mercados, pero también han encendido las alertas entre los economistas. Tras una racha de cuatro meses consecutivos en los que no podía perforar el 4%, el índice de precios al consumidor (IPC) finalmente cedió terreno, ubicándose en 3,5% en septiembre. Este dato, que coincide con las previsiones del mercado, ha sido interpretado como una señal de que el país podría estar encaminado hacia una senda de menor inflación.

Sin embargo, los analistas advierten que esta reducción en la inflación podría ser temporal y estar influenciada por factores coyunturales, como la disminución del impuesto PAIS. En este sentido, señalaron que la expansión monetaria, impulsada en parte por la reactivación del crédito bancario, plantea un desafío para la sostenibilidad de este escenario de baja inflación.

Por otro lado, los expertos advirtieron por la actividad económica, dado que aún muestra signos contradictorios. Si bien algunos sectores han mostrado una recuperación, otros continúan estancados. Además, la incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio, el final del blanqueo de capitales y la evolución de los salarios reales son factores que podrían influir en el desempeño de la economía en los próximos meses y, por ende, en la dinámica inflacionaria.

En este contexto, los mercados financieros han ajustado sus expectativas de inflación a la baja, proyectando un promedio de alrededor del 3% para lo que resta del año y el primer semestre de 2025. Sin embargo, los analistas advierten que la incertidumbre persiste y que podrían surgir nuevos obstáculos en el camino hacia la estabilidad de precios.

Un paso más hacia la convergencia

Para la sociedad de bolsa GMA Capital, La inflación cortó con una racha de cuatro meses consecutivos, comenzando con un cuatro adelante y perforó finalmente el piso tan ansiado, situándose en 3,5% en el mes de septiembre. El dato dio en línea con las expectativas del mercado y se situó en su nivel más bajo desde noviembre del 2021. En la comparación a un año, la misma decreció a 209,0% y acumula 101,6% en estos nueve meses.

Según sus analistas, la reducción en 0,5 puntos porcentuales de la variación del IPC respecto al dato anterior obedece principalmente a un factor coyuntural: la reducción del impuesto PAIS en 10 puntos. En este sentido, apuntaron que existen razones para creer que dicha baja de la inflación no será replicable en los próximos meses, o por lo menos no de la misma magnitud y aclararon que el hecho de que aún no se haya convergido al crawling-peg se debe, en parte, a la expansión monetaria que prevalece desde hace unos meses.

"Tomando los últimos datos disponibles, podemos observar que la base monetaria se expandió casi un 50% en términos reales desde abril. Esto responde a que, a pesar de que el sector público cerró las "canillas de emisión", los bancos comerciales comienzan a volcarse hacia la intermediación financiera, remonetizando la economía. Justamente, el desarme de posiciones en LeFi y la concesión de préstamos se encuentran detrás del incremento reciente del M2 (agregado monetario intermedio)", señalaron.

Para los expertos, esta expansión del crédito busca estimular la demanda agregada y la posibilidad de una recuperación temprana. Sin embargo, parece ir en contra del objetivo (aparentemente principal) de desinflación del Gobierno.

"Mientras que la contracción en la actividad económica en el primer semestre permitió que la inflación descendiera a un dígito, las señales de reactivación podrían estar poniéndole un freno al proceso de convergencia al crawling", alertaron.

La actividad no termina de despegar

Desde la consultora Invecq, detallaron que el INDEC publicó algunos indicadores vinculados a la actividad económica para el mes de agosto, en el cual ocurrió un comportamiento mixto. Por un lado, indicaron que el índice de producción industrial (IPI) manufacturero creció 1,5% mensual en términos desestacionalizados, encontrándose un 6,9% por debajo en comparación con el mismo mes de 2023.

Por otro lado, observaron que también se presentaron los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción (ISAC) los cuales se redujeron un 2,9% contra el mes previo -y además aún continúan un 26,4% negativo en términos interanuales-.

"La actividad continúa zigzagueando, con sectores en los cuales la recuperación ya se evidencia con mayor claridad y otros donde aún continúan sin despegar. Lo que ocurra en los próximos meses estará fuertemente condicionado por varios factores: i) corrección o no en el esquema cambiario, ii) impacto del blanqueo -ya que desde el gobierno esperan que parte del mismo vaya destinado a la recuperación de la economía- y iii) otros drivers como la recomposición de los salarios reales, que podrían traccionar favorablemente para finalmente lograr ese despegue en la actividad económica", comentaron.

¿Un nuevo piso en 3%?

De acuerdo con GMA Capital, mientras pareció sencillo reducir la inflación desde cifras superiores al 20%, continuar con el sendero desinflación requiere sintonía fina, y está mostrando ser un desafío para las autoridades. Mientras tanto, observaron que el mercado parece haber tomado nota en los últimos meses y ha reajustado sus expectativas de inflación.

Al respecto, estimaron que la inflación breakeven promedio para el resto del año y para la primera mitad del 2025 se mantiene en torno al 3%, en línea con las últimas estimaciones de alta frecuencia. Teniendo en cuenta que existe una prima por cobertura a la hora de colocarse en instrumentos indexados, infirieron que la inflación esperada por los inversores se encuentra algo por debajo de este breakeven.

"Asimismo, como suele suceder, los consultores de la city son algo menos optimistas. De esta manera, estiman un sendero de inflación entre 3,3% y 3,6% para lo que queda del año. Sin embargo, los valores relevados por el BCRA para la primera mitad del 2025 se acercan más al inferido en las curvas", comentaron.

Por lo tanto, señalaron que mientras que el desafío hasta este momento fue romper el 4%, lo que se logró a partir de la baja del impuesto PAIS, el nuevo objetivo será perforar el 3%. En principio, estimaron que las expectativas se han formado detrás de la idea de que el proceso de inflación persistirá y que se encontrarán nuevas resistencias, teoría que es consistente con la hipótesis de que, aunque se logró una baja en el nivel de inflación, no se doblegó la tendencia de esta.

* Para www.iprofesional.com