“Laburantes vs. sindicalistas”: los posteos de Javier Milei durante el paro de transporte

El presidente Javier Milei se pronunció esta mañana sobre el paro de transporte que afecta el funcionamiento de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos con la publicación de una imagen diseñada por el usuario de X “Coherencia por favor”.

El posteo plantea una mirada ácida sobre los sindicalistas: un trabajador esquelético transporta con esfuerzo en bicicleta a un gremialista con sobrepeso, lo que sugiere una crítica a los privilegios que, según Milei, han acumulado a lo largo de los años.

Tras realizar la publicación, el mandatario también reposteó en sus historias de Instagram otras tres ilustraciones de Nik, creador de Gaturro, sobre el paro salvaje. En una de las imágenes, un reportero pregunta a un funcionario sobre el origen de los vehículos de alta gama que se observan, a lo que este responde que se realizaron “Audi-torías” a los sindicalistas.

En otra ilustración, un representante gremial asegura que no le permite a los trabajadores realizar sus tareas durante el paro para que estén “en igualdad” de condiciones, ya que ellos no trabajan “desde hace 40 años”. El tercer diálogo muestra a un gremialista explicando que no se realiza un paro de sindicalistas porque, si ocurriera, podría “sobrar dinero por todos lados”, sugiriendo posibles actos de corrupción.

El presidente no fue el único funcionario que se refirió a la medida de fuerza. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, también habló de un “boicot político” de un grupo funcional a un sector “que está tratando de organizarse para complicarle la vida a un Gobierno que no para de crecer”.

“Son los jinetes del atraso, los pilotos de un tren fantasma, que con todos sus temas económicos resueltos, lo único que hacen es tratar de cuidar esos privilegios que fueron logrando con los últimos gobierno y que no tiene nada que ver con mejorarle la vida a nadie”, sostuvo Mogetta, en diálogo con Radio Mitre.

El paro de hoy no es total porque no se adhirió la Unión Tranviarios Automotor, que controla el servicio de colectivos. La UTA anunció una medida de fuerza propia de 24 horas para mañana jueves. Sin embargo, esta tarde retomará las negociaciones salariales con los empresarios en la Secretaría de Trabajo para intentar un acuerdo que permita levantar la protesta.

Más allá de las publicaciones de Milei o las declaraciones de Mogetta, en las últimas horas el gobierno nacional comenzó a difundir a través de diversos canales de comunicación institucional el siguiente mensaje: “Los sindicalistas no te dejan ir a trabajar”. Se puede ver en las pantallas de varias estaciones ferroviarias. De esta forma, el Gobierno insta a denunciar a la línea 134 a quienes no puedan llevar adelante su jornada laboral cotidiana por medidas de fuerza de su propia actividad.

Ayer, a través de la app Mi Argentina, la misma consigna se repitió en millones de celulares del país que tenían descargada la aplicación oficial. Los usuarios recibieron un aviso pop-up que responsabilizaba por la medida de fuerza al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano y el titular de pilotos de APLA, Pablo Biró.

El paro es impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, que integran Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA), Biró (APLA) y Raúl Durdos (SOMU), a quienes después se sumaron otros dirigentes como Beto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Marcelo Pariente (motoqueros), Jorge García (peones de taxis), Graciela Aleñá (viales) y Roberto Coria (guincheros).

Más allá de los servicios afectados, la UTEP anunció que desde las 11 desarrollará 500 cortes de calles con asambleas y ollas populares en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro será en Plaza Constitución, donde prevén movilizar unas 5.000 personas, en una protesta que será una provocación hacia el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Algunos de los puntos de la provincia de Buenos Aires donde se instalarán los piqueteros y los sindicalistas serán: Panamericana y Ruta 197, Cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, la Bajada La Plata, la Rotonda San Justo, Vergara y Acceso Oeste y la Rotonda Llavallol.

