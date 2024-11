Quién es la exitosa actriz que conducirá un programa de streaming por la renuncia de otro

El streaming Bondi Live no para de crecer y sumar programas y, si bien el ciclo ya era de la partida, cambiará su conductor. Se trata de Después te explico, el ciclo que actualmente está bajo la conducción de Pedro Alfonso, pero avisó que no continuará.



La decisión de dejar el canal no es nueva, ya que estaba estipulado porque comenzará una nueva temporada teatral de verano junto a su pareja Paula Chaves. De esta manera, Ángel de Brito estuvo al tanto de la situación y le permitió firmar igual.



Marcela Kloosterboer será parte del programa Después te explico en Bondi Live y su primera aparición será el martes 12 de noviembre donde tendrá su propio espacio que se llevará a cabo en Youtube.

La actriz fue parte del elenco de Las Estrellas y existían rumores sobre la grabación de una segunda temporada, al confirmarse este nuevo proyecto, el otro quedará postergado para el futuro y confirma que no había nada dicho sobre filmaciones.

Fuente: Rating Cero