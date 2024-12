El temario de las sesiones extraordinarias expone al Gobierno a empeorar la crisis con el PRO

El último día hábil de noviembre pasó y la Casa Rosada no convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. En la mesa chica del Gobierno todavía evalúan qué proyectos impulsarán durante el verano y qué consecuencias políticas podría traer aparejado el temario.

En principio, el oficialismo sólo tiene interés real en avanzar con las iniciativas para eliminar las elecciones primarias (PASO) y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, no es un dato menor que sus habituales aliados del PRO y la UCR están en contra de ambas propuestas. Ante ese escenario, sólo un amplio acuerdo con el peronismo podría convertir la eliminación de las PASO en una realidad.

Aunque las PASO se hayan implementado durante el gobierno de Cristina Kirchner, muchos en las filas de Unión por la Patria están dispuestos a considerar la idea de quitarlas. De hecho, el Frente Renovador de Sergio Massa presentó un proyecto parecido para suspender las primarias en la provincia de Buenos Aires si la reforma avanza a nivel nacional. Además, durante la última semana ingresó por mesa de entrada en la Cámara de Diputados un proyecto de tres diputados chaqueños de UxP (Juan Pedrini, María Chomiak y Aldo Leiva) para eliminar su obligatoriedad.

Estos guiños y la ausencia de ocho diputados libertarios en la sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia (que impediría que CFK sea candidata) fueron interpretados por la oposición dialoguista (PRO, UCR, CC y Encuentro Federal) como señales de un acuerdo entre libertarios y kirchneristas. Y remarcaron que la convocatoria a extraordinarias únicamente para discutir la eliminación de las PASO y las designaciones de magistrados en la Corte Suprema y la Justicia Federal dejaría en evidencia sus intereses cruzados.

El PRO hizo público su malestar por la derrota de Ficha Limpia en el recinto y luego se sumó el propio Mauricio Macri a través de las redes sociales el mismo jueves. A pesar de que Milei le escribió a la autora del proyecto Silvia Lospennato para aplacar el enojo, el partido insistió con otro comunicado el viernes por la tarde.

“Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”, planteó el partido de Macri. “Nuestro votante no va a tolerar ningún pacto con el kirchnerismo. Yo creo en la palabra del Presidente, a riesgo de sentirme burlada, por eso voy a esperar a la reunión técnica”, dijo Lospennato en radio Mitre.

El Gobierno consideró una muestra de “oportunismo” las reiteradas críticas del PRO y contestó con su propio comunicado. Hubo chicanas hacia Miguel Ángel Pichetto por defender los fueros de CFK en el Senado y contra el propio Macri por haber sido procesado en varias oportunidades. La tensión entre ambos partidos escaló a un nuevo pico.

Cerca de Martín Menem aseguran que ningún proyecto de Ficha Limpia se incluirá en las sesiones extraordinarias pero no está claro qué ocurrirá con el Presupuesto 2025. El plan de gastos es otro reclamo del PRO, la UCR y todos los gobernadores. De hecho, algunos referentes opositores ya dejaron trascender que no darán quórum a ningún otro proyecto si no está incluido el Presupuesto.

Los mandatarios provinciales exigen el Presupuesto para contar con previsibilidad de recursos y poder proyectar su año de gestión. También reclaman cinco puntos que hasta el momento fueron ignorados por la Casa Rosada: deudas con cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles, devolución de los fondos destinados a ARCA, redistribución de los fondos para Aportes del Tesoro Nacional y compensación del Pacto Fiscal de 2017. Entre los más duros estaban los del PRO, Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según pudo saber Infobae, si el Gobierno finalmente decidía incluir el Presupuesto en las sesiones extraordinarias no aceptaría ninguna modificación de las partidas impulsadas por las provincias.

El único proyecto que podría volver a tender puentes de diálogo entre el oficialismo y el PRO es la privatización de Aerolíneas Argentinas. El texto de Hernán Lombardi obtuvo dictamen de comisión y está listo para llegar al recinto. Además, goza de un amplio consenso que incluye también al sector mayoritario del radicalismo y hasta podría sumar al bloque de Pichetto, que durante el debate en comisión propuso un modelo mixto -como el de YPF- en el que el Estado mantiene el control del 51% de la empresa pero deja en manos privadas la gestión diaria.

Sin embargo, la privatización de la aerolínea de bandera enfrenta un rechazo cerrado del kirchnerismo y podría influir sobre otras negociaciones.

Hasta el momento, los jefes de bloque de los principales partidos de la oposición (PRO, UCR y UxP) aseguran que no fueron contactados por los libertarios para consensuar el temario de las extraordinarias ni para “porotear” el apoyo a los diferentes proyectos. Incluso desde el PRO protestan porque desde hace varias semanas dejó de reunirse en Casa Rosada la mesa de “coordinación parlamentaria” en la que los supuestos aliados ponían en común sus prioridades.

Por lo pronto, la próxima cita legislativa será la sesión preparatoria convocada para el próximo miércoles en la que Martín Menem será reelecto titular de la Cámara de Diputados. Se descarta cualquier sorpresa porque tras la caída de Ficha Limpia resultaría lógico que el peronismo desactive su amenaza de votar a otro candidato y vuelva a la posición institucional de dejar en manos del oficialismo al cuarto hombre en la línea de sucesión presidencial. Sólo resta ver qué actitud adopta el PRO, que tendrá una nueva oportunidad de escenificar su enojo o levantar la bandera blanca de rendición incondicional.

* Para www.infobae.com