Quién es Papo MC, el rapero marplatense que ganó 12 millones de dólares jugando al póker en Bahamas

Alejandro “Papo MC” Lococo hizo historia en el mundo del póker. No solo por consagrarse campeón del Triton Million en Bahamas, hito que le valió obtener un premio de US$12 millones, sino por ser el ganador más grande en la historia del póker latino y uno de los mayores a nivel mundial.



El marplatense, nacido el 5 de diciembre de 1991, forjó su carrera artística en el rap, siendo una de las voces más destacadas en el estilo libre argentino. Conocido como La Bestia del Hardcore por su carrera en el freestyle, Papo MC comenzó a batallar en 2011, exhibiendo un gran nivel en la ACDP (A Cara de Perro).

En 2012 participó por primera vez en la Red Bull Batalla de los Gallos y cuatro años más tarde logró consagrarse en dicho torneo tras vencer a Sony en la final, quien lo había derrotado en la misma instancia dos años antes.

Aquel hito marcó su carrera y le otorgó un prestigio que lo llevó a viajar por el mundo. A la par, el nacido en Mar del Plata participaba en diversos torneos de póker, en los cuales obtuvo premios millonarios, aunque antes no había logrado una coronación de semejante magnitud.



En esta ocasión, fue parte del evento WSOP Paradise, el cual requería una inscripción de 500.000 dólares. Además del millonario premio, Papo consiguió su primer brazalete de la WSOP y el codiciado tridente de las Triton en su debut en este tipo de torneos.

Conocido como La Bestia del Hardcore por su carrera en el freestyle, Papo MC demostró su dominio en el póker desde el primer día del torneo. Comenzó la jornada final con el tercer mayor stack entre los 14 jugadores restantes y rápidamente escaló posiciones. Cuando solo quedaban cinco competidores, el argentino ya lideraba las fichas, dando inicio a su impresionante actuación en la mesa final.



Papo fue papá a los 24 años y contó en una entrevista que, mientras su mujer estaba embarazada, subía a los colectivos a rapear con el propósito de obtener algo de dinero: “Le pedía a alguien que me tire una palabra y con eso arrancaba un show combinado con algo de humor, para que la gente tenga un momento lindo”, dijo a Clarín.

“Había un pibe en la escuela, “Cepo”, que rapeaba todo el día, no lo digo metafóricamente, uno le preguntaba algo y el tipo respondía rapeando, que me parecía una locura, me sorprendía la velocidad mental que tenía”, explicó en relación con su incursión en el mundo del rap.



Su primera competencia aconteció en la Vinoteca Perrier, un histórico local de rock marplatense. “Vi lo que era una batalla en vivo y me sentí fascinado, yo no había rapeado nunca, pero supe que ese era mi ambiente”, recordó quien sentenció: “Yo vivo por el rap, me ha dado mucha felicidad”.

El camino a la victoria de Papo MC

Papo eliminó a grandes figuras del póker internacional:

Elias Talvitie (Finlandia): Quinto puesto (US$3.542.000).

Daniel Dvoress (Canadá): Cuarto puesto (US$4.390.000).

Sinan Unlu (Turquía): Tercer puesto (US$5.304.000).

Llegó al heads-up contra el británico Benjamin Heath con una abrumadora ventaja de fichas: 83.800.000 contra 12.200.000. A pesar de un intento de remontada por parte de Heath, Papo cerró el duelo de manera contundente.

Con este triunfo, Papo MC no solo consolida su carrera en el póker profesional, sino que también inscribe su nombre entre los grandes referentes del deporte mental a nivel mundial.

Fuente; Infobae