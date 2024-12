Cristina Kirchner asumió en el PJ y lanzó fuertes declaraciones contra Javier Milei: “Está en Disney”

La ex presidenta Cristina Kirchner asumió este miércoles la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y al momento de hablar ante sus pares partidarios lanzó fuertes declaraciones contra el presidente Javier Milei, con motivo del primer aniversario del libertario al frente de la Casa Rosada. Según Cristina, Milei “está en Disney”, como “si estuviera en un cumpleaños”.

“Asumir la presidencia del PJ un 11 de diciembre del 2024, después de un año del gobierno de Javier Milei y un día después de su mensaje implica un ejercicio… Lo voy a formular con tres preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta es qué está pasando. Un Gobierno que ganó las elecciones en balotaje, una vez que el voto antiperonista se desplazó y pasó a engrosar… Un candidato que propuso dolarización, motosierra contra la casta”, planteó.

En esta línea, opinó: “Difiero de aquellos compañeros que dicen que hay una estafa electoral porque la motosierra no fue para la casta. Cuando uno tiene un vecino que aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a los vecinos menos a mi. Aunque me prometa que no va a hacer nada, me encierro en mi casa porque me da miedo. Hay que darse cuenta de que hay una aceptación de la sociedad de un ejercicio de ajuste violento sobre ciertos sectores”.

Para Cristina Kirchner, aun cuando a Milei lo presentan como un “experimento nuevo”, no lo es. “Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol”, insistió. “La primera experiencia la tuvimos con (el exministro de Economía durante el último golpe de estado, José Alfredo) Martínez de Hoz y la ‘tablita’. Eso es lo que hoy está sucediendo con la Argentina”, puntualizó.

En este sentido, añadió: “No hay modelo productivo. Además, ayer en ese discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo y donde proponía enviar proyectos ya presentados, quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera”. “Ayer lo escuchaba también al Presidente hablar de los salarios en dólares de lo que gana hoy un trabajador y un jubilado, pero se olvida de cuanto está la canasta básica en dólares. Este es hoy el gobierno de Milei”, le reprochó.

Para la flamante titular del PJ, hay una suerte de “ajuste violento” que la sociedad en parte “acepta”. Además, advirtió que Milei sostiene el dólar bajo artificialmente y que este modelo económico no solo “no es nuevo” sino que “termina mal”. “Estos modelos traen consecuencias socioeconómicas y políticas. Nunca son nuestros”, remarcó Cristina Kirchner.

La titular del PJ también habló de un “endeudamiento fenomenal”. “En este año tenemos un endeudamiento de 100 mil millones de dólares más. El endeudamiento es muy grande en pesos, pero en dólares ha habido una reducción. No es una reducción virtuosa, sino forzosa. No tienen los dólares porque no tenemos acceso a los mercados internacionales”, se explayó.

Destacó por otro lado el blanqueo de capitales propuesto por Milei: “Fue exitoso. Mucho más exitoso que el de (el expresidente Mauricio) Macri. En 48 días ingresaron a las cuentas bancarias US$ 15 mil millones. En 48 días de Macri US$ 1.100 millones. En total se blanquearon US$ 23 mil millones. Fue la segunda burbuja financiera, la primera fue sentarse en las importaciones y los bopreales y entonces tener un superávit muy robusto que fue lo que permite esto”.

A su vez, puntualizó que “hay una gran falacia de los libertarios, el anarcopitalismo y el señor Milei”. “Milei se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria y el déficit financiado con esa emisión monetaria. Sin embargo, no deja de pisar el dólar. Interviene porque sabe que, donde se mueve el tipo de cambio, impacta la inflación. Y además, no es cierto que no hayan emitido. Hay burbujas financieras. Este es el panorama”, recalcó.

Por último, Cristina Kirchner se preguntó: “¿La llegada de Milei es solamente un fracaso de la política?”. Y contestó: “Yo veo a los periodistas ahora que se rasgan las vestiduras, se hacen las víctimas porque este muchacho les dice cosas. Como dice el Evangelio, ‘siembra viento y recogerás tempestades’. La denostación permanente de la política contribuyó a crear un clima anti-política en la República Argentina. Nos hacemos cargo en la política de lo que es el fracaso de un Gobierno. Háganse cargo alguna vez los demás de las cosas que se han hecho en el país, por favor, para explicar lo que nos pasa”, sentenció.

