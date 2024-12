El furioso descargo de Florencia Peña contra Yanina Latorre tras recibir fuertes críticas sobre su matrimonio: “¿Qué sabe?”

Hace unos días atrás, Yanina Latorre estuvo de invitada en un programa que conduce Migue Granados y criticó sin piedad el matrimonio de Florencia Peña con Ramiro Ponce de León. En este contexto, la conductora del Cantando 2024 le respondió de forma contundente.



Florencia Peña estalló furiosa contra Yanina Latorre

Luego de que la angelita insinuara que su pareja la había engañado, la comediante fue interceptada por un cronista de LAM y habló sin titubear: “No me importa. No estoy pendiente de nada de lo que digan de mí”.

“¿Qué le importa ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso, qué me importa. No me importa nada”, agregó desde una ceremonia luego de que la panelista de espectáculos asegure que ella practicaba el poliamor.

“Hay gente que se cree que es el centro del universo. Los programas que se dedican a hablar de los demás se dedican a hablar de los demás. Yo, como siempre digo, me dedico a hacer. Acá estoy, ganándome premios en el ACE y yendo por más”, cerró furiosa.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el vínculo de Florencia Peña y su marido

Este viernes en LAM, la pareja de Diego Latorre hizo referencia a la situación amorosa de Florencia Peña y explotó un nuevo escándalo entre ambas. En este sentido, lanzó un comentario que enojó por completo a la actriz.

“Yo soy la primera en asumir todo, no niego nada, no soy Florencia Peña que le meto los cuernos y te dice ‘tengo pareja abierta’. Es el ego de ella que no quiere soportar que le digan que tiene una pareja abierta”, manifestó.

Por su parte, Ángel de Brito detalló: “Era otra época. Flor se estaba casando y le apareció la amante al marido. Contaron la historia, pero en ese momento, tanto Flor como su marido, decían que recibían una extorsión. Quisieron disfrazar el escándalo con el poliamor”.

Fuente: Pronto