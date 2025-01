Victoria Villarruel se quejó de su sueldo y apuntó contra la Casa Rosada: “En breve me pagan dos chirolas”

Con un fuerte descargo por redes sociales, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, publicó una serie de mensajes en el que dejó en claro su profundo desacuerdo por la postura del presidente Javier Milei con la polémica en torno a las dietas en el Senado. Incluso tomó el tema a título personal, tras señalar que los ingresos de los funcionarios “están desfasados”. “Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice".

Desde su cuenta personal de Instagram, Villarruel le respondió a varios usuarios en su perfil que le expresaron su opinión sobre el decreto que firmó y congela los ingresos de los senadores hasta el 31 de marzo, un tema que generó cortocircuitos entre ella y la Casa Rosada, por las demoras en avanzar en la medida.

En ese marco, si bien no mencionó directamente al presidente Javier Milei, sus comentarios apuntaron al núcleo de las políticas del mandatario y su círculo estrecho de funcionarios, que dejaron en evidencia, una vez más, los desacuerdos entre ambos.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, protestó Villarruel.

Por decreto, Milei firmó en marzo del año pasado que su sueldo y el de la vicepresidenta no tuvieran incrementos. Actualmente, Villarruel percibe cada mes alrededor de $3.764.821 sin descuentos, cerca de 2,9 millones en mano.

En ese marco, Villarruel apuntó contra el discurso oficial de la Casa Rosada, ya que, mientras se mantienen esos ingresos sin variación, “la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

También le respondió a otro usuario, que se mostró de acuerdo con ella en que los ingresos de los altos funcionarios están en un nivel bajo, en comparación al de otras profesiones calificadas y de responsabilidad.

“Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”, fustigó.

Críticas a Martín Menem y a Manuel Adorni

En la andanada de comentarios, la titular del Senado se mostró crítica con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo del fallecido expresidente Carlos Menem y uno de los hombres más cercanos a Milei.

Nuevamente, a contramano del discurso oficial, la vicepresidenta recordó que durante el año pasado Menem dispuso de un aumento del 70% en las dietas de los diputados, lo que resuena como contradictorio con el ajuste contra la “casta” y la austeridad que promueve el Gobierno entre sus propios funcionarios.

“Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, señaló.

El reproche de Villarruel hacia su par del Congreso por el criterio con el Javier Milei evalúa la gestión de Menem y de la vicepresidenta. “Cuando vos vas a laburar, hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta”, había declarado el mandatario en diciembre pasado, en comentarios dirigidos indirectamente a la titular del Senado.

Incluso, también expresó su descontento porque su salario es “más bajo que hasta el de un vocero”, en alusión al portavoz presidencial Manuel Adorni, cercano al entorno de Karina Milei, hermana y asesora principal del presidente.

Su defensa del rol del Congreso

En otra opinión que la distancia con el presidente, Villarruel defendió enfáticamente al Poder Legislativo, a diferencia de Milei, que lo suele criticar al Congreso y definir como “ratas” a sus miembros.

En una respuesta a otro usuario, que propuso cerrar el Congreso como forma de ahorro del dinero público, contestó: “Pero algo es claro, sin Poder Legislativo, con todos sus problemas nos convertimos en una dictadura que es lo primero que hacen las tiranías, cerrar el Congreso, así que ojo xq eso no es democracia”.

Villarruel ya se había defendido en las últimas horas por las críticas que le hicieron sus aliados libertarios, a raíz del tratamiento del congelamiento de las dietas. Sobre las demoras en avanzar con la medida, insistió en que se requería un consenso con los senadores, que son quienes definen en última instancia sus ingresos.

“Sin el acuerdo de los bloques no se podía tomar la decisión, dado que son los senadores los que deciden su dieta”, consideró en un posteo de la compañera de fórmula de Javier Milei.

