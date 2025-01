Polarización, alianzas electorales, PASO y Boleta Única: las claves que definirán las próximas elecciones

El kirchnerismo ganó solo su primera elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor incidencia del país, en el 2005, pero le alcanzó para consolidar un poderosísimo proyecto político que inauguró una era y gestionó durante 12 años. Mauricio Macri también triunfó con holgura en su primera elección de medio término, en el 2017. Parecía que la experiencia de Cambiemos, una coalición inédita integrada por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, recién empezaba, y que había macrismo para rato. Pero en 2018 la economía empezó a crujir, Cristina Kirchner experimentó con la candidatura de Alberto Fernández y el jefe del PRO cayó derrotado por amplísimo margen. El fracaso del Frente de Todos ya es historia conocida.

Surgió entonces un economista estrafalario, Javier Milei, que se paseó durante años por los canales de televisión, a los gritos, con consignas tan eficaces como extravagantes. Consiguió ser diputado. A los dos años, volvió a pasearse pero ya no por los sets de TV, si no por el país, con su hermana y una motosierra, y un plan de ajuste brutal que, en su primer año de gestión como presidente, implementó tal vez con mayor dureza de la que publicitó en campaña. Con un éxito inapelable.

En los inicios del 2025, Infobae consultó a Pablo Knopoff, de Isonomía; Facundo Nejamkis, de Opina Argentina; Mora Jozami, de Casa Tres; Sergio Doval, de Taquión, y Damián Valentin, de DAT Comunicación, para empezar a desmenuzar las claves de la primera elección legislativa de Javier Milei. Un test crucial, según el Presidente, para la continuidad de la implementación de su programa de gobierno. ¿Cuáles son las claves de estos comicios? ¿Qué importancia tiene el nuevo sistema de votación a nivel nacional y cuánto influye la eventual eliminación de las PASO? ¿Cómo impacta un acuerdo o no acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO? ¿Qué debería hacer la oposición?

La campaña está a la vuelta de la esquina. El anuncio de desdoblamiento de la administración porteña, en los últimos días de 2024, recalentó el vínculo con el Gobierno, que se prepara, a través de Karina Milei, para presentar candidatos propios en buena parte de los distritos. En particular, en CABA, que podría ofrece un escenario inusual: varias listas con referentes del PRO. En la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, el bastión principal del PJ, la incertidumbre también está relacionada con la posibilidad de un acuerdo, o no, entre LLA y el macrismo. Pero más aún, en la disputa feroz que enfrente a Cristina Kirchner con Axel Kicillof. ¿Cuánto puede influir esa pelea en el futuro del peronismo K?

A continuación, las principales claves, según los especialistas:

- Knopoff:

- “Una de las claves es cuál es la pregunta o mandato de esta elección. Como ejemplos: se trata de un plebiscito sobre el gobierno o una pregunta sobre qué hacer con el sistema. Habrá que ver si la oposición logra poner en juego los desaciertos de La Libertad Avanza y si el Presidente puede poner sus logros. En ese sentido, hay un acierto inobjetable del Gobierno que es la baja de la inflación, que además corre con una ventaja, y es que es un presidente con una presencia y una centralidad brutales: ‘Esto es a todo o nada, no hay nada en el medio’”.

- “La otra clave que se presenta en cada elección, y en esta más en particular, es la oferta, y el peronismo tiene un panorama incierto porque si sus candidatos tienen perfume a pre2023 Milei saca ventaja, no tiene que hacer otra cosa que lo que hizo en su anterior campaña. En ese contexto, es importante también cómo se ordenan o se reagrupan los frentes: si hay peronismo por fuera del kirchnerismo, si hay PRO por fuera de LLA e incluso si hay PRO por fuera del PRO”.

- “Y la tercera clave, fundamental, es si hay o no hay PASO. En casi todas las elecciones con primarias hubo mucho o suficiente traslado de votos de las primarias a las generales que ahora puede incidir en el resultado, entendiendo que acá se definen cantidad de legisladores”.

- Nejamkis:

- “La primera clave es que, por primera vez en esta nueva etapa, vamos a pasar en limpio cómo ha impactado en la reconfiguración del mapa político la llegada de Milei al poder. Si se confirma la teoría de que Milei es el nuevo centro de gravedad del sistema político, o que la nueva grieta es a favor o en contra de Milei, el Gobierno puede hacer una elección histórica. Y ver cómo se ordena el juego en la relación con los gobernadores, que en general han sido muy contemplativos y complacientes con el gobierno nacional. La pregunta es cómo va a jugar LLA en las elecciones provinciales, y qué va a pasar en las de carácter nacional, independientemente si hay acuerdo o no con el PRO”.

- “Después está el tema de provincia de Buenos Aires y la Ciudad. En PBA, el Gobierno se va a enfrentar a un peronismo muy vigoroso, pero hay que ver cuánto conserva del vigor de las últimas elecciones después de un año y medio de la elección de Milei. Y una clave es si el PRO conserva algo de potencia electoral como para dificultar la competitividad de LLA. No es lo mismo 30 a 10 que 36 a 4, imaginando un peronismo de 40 puntos. Hoy no está claro, las encuestas no muestran con claridad la película, solo muestran la foto”.

- “Al final del día, lo relevante son esos dos distritos. Macri ha quedado reducido en su poder a lo que pueda pasar en la Ciudad, y Cristina Kirchner en la Provincia. Si el PRO perdiese la capital en casi 20 años inauguraría un escenario muy negativo para el PRO de cara al 2027, lo pasaría a cuarteles de invierno. Y si el gobierno le gana a CFK en Buenos Aires, no es lo mismo, pero abre una incógnita sobre la potencia del peronismo”.

- “Lo otro es la nueva forma de votación, que tiene un impacto en términos de libertad aparentemente mayor, pero puede tener un impacto muy negativo en términos de gobernabilidad, porque la gente puede votar cualquier cosa en cualquier categoría. Aún no separando las elecciones en la Provincia, ya es una elección distinta porque se vota en urnas diferentes. Históricamente en Buenos Aires la elección era distinta al resto de las provincia del país porque había una figura de características populares: ya no hay una figura que arrastre, eso ya no va a pasar”.

- Jozami:

- “La clave va a estar en si pueden sostener o no la polarización, si eso se traduce en una oferta electoral polarizada o si se te empiezan a escapar por todos lados, desde el peronismo por los federales, o desde el oficialismo, si va separado del PRO, tendrá que ver cómo se desgrana la oferta”.

- “Son 24 elecciones, va a ser muy complicado reconstruir el título del diario del lunes. Va a haber que empezar a ver por distrito. Tiene más que ver con un diseño de la oferta que con otra cosa”.

- “Milei tiene el desafío de ver cómo logra que el 50% que lo votó, o ese núcleo al que le habla, incorpore que el sacrificio que está haciendo tiene un sentido. Si eso se quiebra, empiezan a entrar las balas. Es un sacrificio extremo, afecta al centímetro cuadrado de la gente, pero la gente entiende que tiene un sentido porque lo considera idóneo para hacer lo que está haciendo. Si eso empieza a crujir, cuestiones que le hagan pensar a ese electorado que el conductor quizá no es tan responsable, pueden llegar a entrar algunas balas. Milei es quién mejor entendió eso. Tiene un votante de máxima de segunda vuelta, al de la primera vuelta lo tiene en el núcleo duro, al de segunda empieza con los matices”.

- Doval:

- “Veo para el Gobierno una cosa bastante sencilla, porque básicamente no hay nada con tiempo suficiente para constituirse. Son los mismos de siempre del otro lado, no hay una oferta electoral nueva ni pareciera que vaya a aparecer. En esa escena, Milei todavía es lo nuevo”.

- “Sumado a eso este paradigma que se instaló ahora, acabamos de pasar un diciembre sin quilombo, lo cual es rarísimo, porque probablemente la sociedad nunca estuvo tan complicada como este diciembre, y no pasó nada. Eso habla de la incapacidad de los que están enfrente de construir un relato y levantar una demanda y ponerse al frente de algo, que signifique por lo menos construir algún movimiento que le pegue al Gobierno”.

- “A nivel nacional, puede haber un batacazo del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Está tan desarticulado al peronismo, con la pelea entre Cristina y Axel Kicillof, y quién va a ir por el medio del PJ. Todo eso, si no se ordena bien, puede ser un problema. ¿Qué puede afectar a Milei? No acordar con el PRO, aunque en la general del país van a salir fortalecidos”.

- “Creo que el Gobierno ordenó el presente, y todavía no está la discusión a futuro, eso aparece después de la elección. En un estudio reciente que hicimos sobre el panorama empresarial para el 2025, aparece un optimismo de casi el 90%. ¿En base a qué? A que sacaste una variable que se llama inflación, que no la controlás. Otro análisis que realizamos en jóvenes, introducen el concepto de ‘estabilidad económica’. No nos damos cuenta lo que nos había destruido el cerebro la inflación: eso es el presente”.

- Valentin:

- “La estrategia del oficialismo es clara. Todo se vuelca en la aparente estabilidad económica sobre la desaceleración de una inflación que se pincha pero tuvo un sacudón a principio del gobierno. Hay una aparente apuesta a un voto de clase media que valora una sensación de estabilidad, previsibilidad y una expectativa de que sean sectores que mejoren económicamente. En ese escenario creo que el Gobierno ya dio señales claras de que va a prescindir de una unión con el PRO, que hoy no representa más del 6 al 8 por ciento de intención electoral”.

- “La discusión hoy es derecha versus una supuesta izquierda que no es otra que el peronismo con una etiqueta peyorativa. La discusión pública va hacia los extremos. Las medidas son extremas y el antídoto, también, de un lado y del otro. Cuando llegas al punto máximo de la ideología pones a la gente a elegir lo absolutamente contrario para cambiarlo. A nivel opinión pública, se ve en Juntos por el Cambio, que tiene 6 puntos de intención de voto, y el peronismo de centro, cuatro de máximo”.

- “Lo que no entendió un sector de la oposición es que Milei convenció a la sociedad de que ‘había’ que hacer un ajuste brutal y que por más que le marquen a la gente que es nocivo para su bienestar futuro, está con aceptable presente de esperanza futuro. Más si puede mostrar algunos espejitos de logros temporales”.

- “El eje del peronismo tiene que estar entonces en el deterioro de la calidad de vida que genera este modelo. Jubilados, precarización de condiciones laborales, inestabilidad en empleo, sensación de peor acceso a la salud y educación tienen que ser tomados por la positiva por el kirchnerismo, proyectando sobre que antes en estos temas ‘vivíamos mejor’: es algo que aún le reconoce un porción interesante del electorado”.

