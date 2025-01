«Zurdo de manual»: Ricardo Alfonsín cuestionó al Gobierno Nacional y despertó el enojo del presidente

El ex diputado de la Unión Cívica Radical Ricardo Alfonsín volvió fue blanco de las críticas de varios miembros del Gobierno Nacional, entre ellos del mismo Javier Milei, al cuestionar el verdadero posicionamiento del oficialismo respecto a la crisis democrática que transita Venezuela.

A través de su cuenta de X, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín señaló: «A muchos nos preocupa en serio lo que ocurre en Venezuela con su democracia, me pregunto si al oficialismo y sus aledaños también». «¿Dirían lo mismo de Venezuela si, en lugar de ser socialista como afirman, fuese neoliberal o libertaria? Hay razones para pensar que no», disparó. Esta última afirmación provocó el enojo del presidente y algunos de sus funcionarios.

A modo de respuesta, el presidente enfatizó: «ZURDO DE MANUAL. El ladrón que cree a todos de su misma condición. Esto muestra la forma siniestra en la que opera la izquierda«. Javier Milei cuestionó a Raúl Alfonsín, llamándolo «Ricarguito», por «nunca haberlo escuchado definir al liberalismo». «CIAO ZURDO», concluyó el presidente. Quien tuvo una reacción similar fue su vocero, Manuel Adorni.

Por su cuenta, Adorni replicó las críticas a Alfonsín: «Estimado Ricardo, no se a qué se refiere con ‘neoliberal’, y creo que usted tampoco. […] Lo que escribió es una absoluta estupidez carente de cualquier tipo de sentido. Saludos«. El vocero presidencial respaldó las palabras del presidente y aseguró que «las dictaduras son el perfecto opuesto al liberalismo».

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y miembro del equipo de comunicación en redes del presidente, Agustín Romo, también cruzó al ex diputado nacional. El legislador bonaerense aseguró que «Venezuela se encontraba entre los países más ricos del continente cuando era liberal y capitalista«. Quien apuntó también contra Ricardo Alfonsín fue el presidente del Banco Nación y miembro del Ministerio de Desregulación, Lucas LLarch. «Ya no podrías caer más bajo, Rick», sentenció. El comentario de Llarch fue el único al que contestó el ex diputado. «Con lo que dijiste, hablas más de vos que de mi, y no demasiado bien», insistió.

