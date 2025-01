Tras la nueva jura de Nicolás Maduro, el gobierno argentino reiteró que reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela

Este viernes, Nicolás Maduro formalizó la extensión de su régimen dictatorial al jurar para un tercer mandato ilegítimo en Venezuela. Ante este nuevo atropello a la democracia, el gobierno argentino, a través de Cancillería, publicó un comunicado en el que reiteró que reconoce como legítimo presidente del país latinoamericano a Edmundo González Urrutia, quien el pasado sábado visitó a Javier Milei en la Casa Rosada.

“La República Argentina reafirma su firme compromiso con la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, pilares fundamentales para la convivencia pacífica entre las naciones y la dignidad humana. En este contexto, Argentina reitera su reconocimiento al señor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, en representación de la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada de manera inequívoca en las urnas”, comienza el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Gerardo Werthein.

En el comunicado, el Gobierno transmitió su “más enérgica condena al régimen de Nicolás Maduro, quien, mediante el uso de las fuerzas militares y grupos paramilitares, se ha perpetuado ilegítimamente en el poder, sometiendo a su pueblo con prácticas sistemáticas de tortura, persecución y represión”. Para el Estado argentino, “Maduro y sus cómplices han demostrado ser violadores seriales de los derechos humanos y responsables de crímenes atroces que han devastado al pueblo venezolano, provocando una profunda división en la sociedad y un éxodo sin precedentes”.

Además, se recordó “la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal y bajo condiciones inhumanas, es una muestra más del desprecio del régimen de Maduro por la vida y la dignidad de las personas”.

“La detención arbitraria de Gallo, que constituye un claro caso de desaparición forzada, evidencia la brutalidad de un régimen que somete a los inocentes y convierte su dolor en una herramienta de intimidación. Este caso también pone de manifiesto el carácter de Maduro como un incesante embustero, que distorsiona los hechos para encubrir sus crímenes y perpetuar un relato falso ante la comunidad internacional”, apuntó el Gobierno.

El mensaje transmitido por Cancillería señaló también que “es importante destacar que el régimen de Maduro ha intensificado la detención de ciudadanos extranjeros, utilizando estas acciones como una estrategia para ejercer presión sobre otros gobiernos”. “Según informes recientes, más de 120 ciudadanos de diversas nacionalidades han sido detenidos bajo acusaciones infundadas de actos desestabilizadores”, se detalló.

Durante su reasunción, en su sucesión a sí mismo, Maduro le dedicó duras palabras al presidente argentino, a quien acusó de comandar fuerzas internacionales para arrebatarle el poder: “La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente”, declaró. El dictador además subrayó que la soberanía de su país no está en discusión y añadió: “A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo. No han podido ni podrán jamás”.

“La República Argentina profundizará y ampliará su denuncia contra Nicolás Maduro, poniendo a disposición de los organismos internacionales todas las pruebas que evidencian la magnitud de los crímenes cometidos. No descansaremos hasta que Maduro y sus cómplices sean llevados ante la justicia internacional para responder por sus actos. Creemos firmemente que solo a través de la justicia y la condena de quienes han actuado de manera deleznable, el pueblo venezolano podrá encontrar paz, seguridad y esperanza en un futuro democrático”, esgrime el documento del Gobierno.

Y concluye, firme: “La Argentina reitera su apoyo inquebrantable al pueblo venezolano y continuará trabajando junto a la comunidad internacional para restaurar la libertad, la dignidad y la paz en Venezuela”.

Con información de www.infobae.com