Maxi López rompió el silencio y habló del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Maxi López volvió a la Argentina luego de pasar algunos días con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara, en Europa. Al llegar a Ezeiza, el exfutbolista fue recibido por la conductora, quien evitó responder las preguntas de los periodistas que se encontraban en el lugar.

Ante la insistencia de los cronistas, quienes querían saber qué opinión tenía el exmatrimonio sobre el blanqueo del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, Maxi fue contundente. “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien, pero no quiero hablar de tema porque no estoy al tanto de nada”, lanzó al aire de LAM (América).



En cuanto a los mensajes que Mauro Icardi le enviaba a Wanda insultándolo a él, Maxi agregó: “Ahora, seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”. Sin querer opinar de la vida sentimental de la mediática, el exfutbolista cerró: “Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”.

Fuente: TN