El 97.9 % del ADN de Viotti lo conocemos, el resto es una incógnita

Leonardo Viotti transita su segunda año de mandato, el primero pasó sin pena ni gloria y nunca pudo hacer pie y demostrar algo diferente al de su predecesor, aquel que tanto criticó en campaña, el que hacía las mismas cosas que ahora hace él.

La inseguridad en Rafaela cada día crece más y no se ven atisbos de solución, principalmente por la falta profunda de ideas y proyectos. Es como si la gestión a Viotti le hubiese caído de golpe, como si el haber ganado fue una sorpresa que nunca imaginó.

Los accidentes de tránsito son otro de los puntos débiles de una gestión que no es gestión y de un gobierno que por momentos parece estar a la deriva en los temas importantes, los que la gente necesita que se resuelvan, los que prometió en campaña pero nunca, por ahora, pudo abordar seriamente.

Los "trapitos" en la ciudad, principalmente en el centro, tienen a mal traer a los automovilistas que ya no saben dónde estacionar para no ser abordados por ellos y casi estar obligados a los designios de estos personajes, que bajo veladas amenazas generalmente logran sus objetivos. No vamos a poner a todos en la misma bolsa, hay algunos que desde hace muchos años trabajan honestamente y se ganaron el respeto y consideración de la gente del centro, pero últimamente las calles se plagaron de nuevos "trabajadores" que en ocasiones se vuelven peligrosos sin que la Municipalidad brinde una solución.

Viotti por ahora se dedica a tratar de mostrar gestión, pero en los temas fundamentales poco hace.

La Municipalidad de Rafaela va a contramano del gobierno de Milei y su estructura poco y nada se redujo, por el contrario, hay áreas en donde se observan los amigos del poder, esos que están para "darle una mano" a cambio de vaya uno a saber que favores. Viotti mal gastó fondos públicos en épocas en donde hay que cuidar muy bien las arcas municipales.

Tan solo recorrer algunos medios "amigos" del intendente se podrá observar el premio a la condescendencia con pauta oficial que la pagamos entre todos.

Este año es electoral y la "rosca" ya comenzó, en las listas vamos a ver muchas sorpresas.

Este Viotti es conocido, por eso decimos que la forma de gobernar ya es conocida, es su ADN, es populista, es casta pura.

Los optimistas albergamos la esperanza de que quede margen en su ADN para un cambio, para que algo cambie y en algún momento emerja aquel candidato que le reclamaba a Castellano y prometía hacer lo contrario. La esperanza es lo último que se pierde, aunque cada día que pasa las expectativas son menores, ojalá se haga el milagro y las fuerzas del cielo iluminen a este joven que prometía para comerse los chicos crudos y por ahora ni siquiera puso el horno a calentar.