Chau C5N: el futuro de Flor de la V dio un giro inesperado y hay sorpresa en la TV

El futuro de Florencia de la V dio un giro inesperado y aunque se rumoreaba que la conductora iba a debutar en C5N en marzo hubo un cambio de planes y hay sorpresa en la televisión. La revelación de Ángel de Brito sobre los próximos pasos de Flor de la V tras su abrupto despido de Intrusos.

Ángel de Brito reveló en Bondi Live qué sucederá con Florencia de la V en su futuro en la televisión luego de su abrupta desvinculación de América TV: "tenía todo arreglado con C5N para comenzar su programa en marzo. No llegó a un acuerdo con el canal y se bajó del proyecto".

Pero Flor de la V tiene un as bajo la manga y según indicó De Brito será una de las grandes figuras de otro canal vecino: "Va a debutar en Canal Nueve, en marzo, a las 13:30 con su programa de espectáculos. Todavía no tiene nombre ni panel. Ya la habían llamado. Estaba cerca de C5N, pero finalmente no cerró. El programa será producido por Jotax, la misma productora de A la Tarde y Desayuno Americano en América TV".

La mayor sorpresa la tendrán Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes vuelve a Intrusos como conductores de la nueva temporada, ya que serán los competidores directos de Flor de la V. Por el momento, la conductora no emitió un anuncio oficial sobre su futuro en los medios de comunicación.

Fuente: La 100