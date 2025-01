Alex Caniggia presumió su departamento de 368 mil dólares: “El que tiene plata hace lo que quiere”

Alex Caniggia se compró un departamento de 368 mil dólares. Fiel a su estilo, el mediático anunció la novedad con un polémico video en el que exclamó: “El que tiene plata hace lo quiere”. Rápidamente, se volvió tendencia en las redes sociales.

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia publicó un reel donde se lo ve bailando en su propiedad. “Porque el que tiene plata hace lo que quiere. Mirá a dónde estoy, en mi pinche penthouse. Ladies and gentlemen, 368 mil dólares”, lanzó.

Orgulloso de su logro, aseguró: “Gente, acá estamos masivos. Bro, acá estamos en otro nivel, porque el que tiene plata, hace lo que quiere”. “¿Querés pesos? Hay pesos. ¿Querés dólares? Hay dólares. Hay todo", lanzó mientras arrojaba un fajo de billetes por el aire.

Sabiendo que el video iba a generar polémica entre sus más de dos millones de seguidores, Alex advirtió: “Me gusta que me critiquen, porque eso significa que su miserable vida no vale nada”. “Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente. El que tiene plata, hace lo que quiere. O sea, me compro otro, mirá”, sostuvo mientras sacaba de la caja un iPhone para “cerrar más negocios”.

Acto seguido, repasó algunos de sus bienes y el valor de cada uno. “¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? Mirá, tu sueldo del mes, 2 mil dólares, otros 2 mil dólares", dijo mientras mostraba los teléfonos. Luego, siguió por los accesorios, los lentes, la computadora y el vestuario, entre otras cosas.

“¿Vos usás Android, pedazo de pobre? ¿Teléfono de plástico usás? ¿Con funda?“, concluyó entre risas.

Fuente: TN