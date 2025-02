Milei prepara su nuevo viaje a Estados Unidos: se verá con Donald Trump

En la nueva cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrollará en Washington DC entre el 19 y el 22 de febrero, el presidente Javier Milei volverá a encontrarse con su par estadounidense, Donald Trump, a poco menos de un mes de haber asumido en su cargo. Desde ambos gobiernos también se encuentran trabajando para que haya una reunión bilateral entre los dos líderes.

Todavía no está definida la agenda presidencial porque desde la CPAC no se terminó de realizar la lista de personalidades invitadas y el orden en que expondrán los oradores. En el que será el noveno viaje del primer mandatario argentino a Estados Unidos desde que llegó a la Casa Rosada sus respectivos discursos serían en el último día del evento. Y en esta oportunidad podría haber, además, un encuentro a solas.

El líder libertario ya estuvo el 20 de enero pasado en la capital norteamericana, donde asistió a la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de una gira internacional que también lo llevó a Suiza, donde participó del Foro Económico de Davos.

También en Balcarce 50 evalúan la concurrencia a un evento que se efectuará el 18 de febrero en el Mar a Lago Club, la residencia de Trump, en el estado de Florida. Entre los invitados aparecen el ex boxeador y campeón mundial de peso pesado Mike Tyson (con quien ya se cruzó en el acto de asunción), el actor y director de cine Mel Gibson y otras figuras que apoyaron al republicano para que volviese a la presidencia como el cantante de la banda The Ambay Dikes, Ted Nugent; el humorista Russell Brand y el ex luchador profesional y ahora comentarista político, Tyrus Murdoch.

Luego de derrotar en las elecciones de noviembre de 2024 a la demócrata Kamala Harris, Trump había invitado al Presidente a una gala en esa residencia de Mar a Lago. Más tarde, tuvo otro gesto de acercamiento con el argentino rompiendo con una tradición de no convocar a mandatarios extranjeros y lo invitó a su asunción.

Esta vez en la comitiva que viajará junto a Milei estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de los asesores presidenciales, Demian Reidel y posiblemente el ministro de Economía, Luis Caputo. Todo dependerá del armado de la agenda por lo que es posible que se sumen el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller, Gerardo Werthein.

A la cumbre de la CPAC que reúne a representantes de la derecha de distintos rincones del mundo también suele acudir el multimillonario Elon Musk, dueño de empresas como Tesla, Space X y Pay Pal y también de la red social X, quien fue nombrado por Trump como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental con funciones similares a las que desarrolla Sturzenegger. Milei ya tuvo tres encuentros con Musk en territorio estadounidense, con quien guarda una relación muy amistosa, que incluye elogios mutuos en distintos posteos y publicaciones en redes.

Durante esta cumbre, Milei tiene en sus planes avanzar en la discusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que vaya por fuera del Mercosur, pese a la resistencia principalmente de Brasil a esta idea. También para consolidar un bloque que adhiera a las ideas de la derecha a nivel global impulsa la creación de una Liga de Naciones Conservadoras.

El último Congreso de la CPAC se hizo en un hotel de Puerto Madero en Buenos Aires e incluyó la presencia de la nuera del presidente estadounidense, Lara Trump, vicepresidenta del Comité Nacional Republicano, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro; el líder del partido español VOX, Santiago Abascal y el comentarista Ben Shapiro, entre otros.

