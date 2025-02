¿Podrá Scavino ser un concejal con independencia?

La política rafaelina se desayunó hace unos días con un candidato absolutamente desconocido para la política como lo es el periodista de ADN RAFAELA Juan Scavino. Si bien la trayectoria del periodista es conocida por los post 50, que son los que escuchan los medios tradicionales, los jóvenes no tienen la menor idea de quién es. Scavino fue elegido por los hermanos Viotti para ser cabeza de una lista plagada de nombres desconocidos y que tuvo demasiados enfrentamientos por que en la misma no están los actuales concejales Alejandra Sagardoy y el jóven Augusto Rolando. En off todos nos confirman que entre los concejales ninguneados y los hermanos Viotti está todo roto, inclusive se habla de una pelea muy subida de tono, al borde la violencia de género entre el actual intendente y Leonardo Viotti, reunión que se terminó con un portazo de la concejal y una advertencia que tiene preocupados a los Viotti.

En ese contexto, con una presencia tan omnipotente por parte de los hermanos Viotti, nos preguntamos si Scavino podrá tener la independencia necesaria para actuar por si solo, desoír los pedidos personales de Viotti y su hermano y por sobre todo representar a la gente que es quien en última instancia es quien le va dar el respaldo necesario para llegar a Moreno 8.

Los antecedentes no son halagüeños ni mucho menos, no queremos hacer futurología, pero no vemos ni tangencialmente la posibilidad que Scavino pueda ser independiente o al menos tener en algún momento alguna voz discordante con el intendente.

A este panorama nada bueno para el ex hombre de prensa, hay que sumarle que los pocos sondeos que hay en Rafaela, lo dan a Pablo Miassi del PDP como el candidato que más mide en la alianza que a nivel provincial lidera el gobernador Pullaro.

Es bueno recordar que si Scavino pierde la interna, su lugar en la lista con suerte va a ser en el tercer lugar, por lo que la voz del intendente en el Concejo, de darse los resultados previstos y que marcan las encuestas, tendrá que ser Miassi o Viotti se va a quedar al menos disfónico.

Hace un tiempo dijimos que Viotti se pegó un tiro en los pies cuando se jugó por Scavino. hoy algunos suben el lugar en donde Viotti se pegó el tiro y hablan del bajo vientre.