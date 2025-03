Por la tensión cambiaria, el agro frenó la liquidación de dólares pero anticipan que se reactivará en abril

A semanas del inicio de la liquidación de la cosecha gruesa, el agro desaceleró el ritmo de ventas de dólares en el mercado oficial durante los últimos días, coincidente con la tensión cambiaria que elevó la brecha entre el dólar oficial y los financieros. En el sector señalan que las declaraciones de exportación preanuncian que marzo terminará con números dentro de lo esperado, aunque desde el punto de vista financiero el sacudón cambiario podría haber reorientado los incentivos para apurar las ventas al exterior.

Datos recopilados por Portfolio Personal Inversiones (PPI) mostraron que sobre el cierre de la semana la liquidación del agro esbozó una recuperación tras algunos días de actividad más reducida. El jueves pasado el agro liquidó unos 147 millones de dólares, un repunte respecto a los 22 millones de dólares que había registrado el día anterior. Según Suramericana, hasta mediados de la semana pasada “las liquidaciones del sector agroexportador promediaban un saldo diario de USD 92,7 millones, un 17,2% superior a igual mes de 2024 pero un 15% por debajo de febrero”, indicó en un informe.

“El agro liquidaba porque tenía la expectativa de devaluación por debajo de la tasa en pesos. Siempre había un diferencial positivo de la tasa en pesos sobre el ritmo de devaluación, por eso no solo vendía los dólares de la cosecha, sino dólares por adelantado, se endeudaban dólares con su casa matriz del exterior o con bancos locales acá, conseguía los dólares y los vendía al mercado de cambios. Ese mecanismo se rompió ahora”, dijo Infobae el economista jefe de PPI Emiliano Anselmi.

“Se rompió el incentivo a estar en pesos, conviene conservar el dólar y vender (los granos) más adelante. Liquidaban la cosecha fina (entró entre diciembre y febrero) y el maíz temprano ahora. La cosecha gruesa sí podía liquidarse por adelantado (aunque hubo un tema con el plazo de liquidación cuando bajaron retenciones que rompió esa posibilidad). Y ahora no es solo que conviene estar en dólares sino que no conviene más endeudarse para conseguir los dólares y luego liquidarlos en el MULC”, aseguró.

La consultora LCG, en tanto, midió que la liquidación promedio de 5 días llegó a un pico de unos 180 millones de dólares pero desde ese momento desaceleró hasta cerca de 80 millones. Parte de la explicación, mencionaron a clientes, tiene que ver con cómo quedó “descalibrado” el incentivo a hacer carry trade al aprovechar las tasas de interés en pesos. “La tasa de devaluación implícita en el Rofex (futuros del dólar) quedó muy por encima de la tasa en pesos (bancaria y de Lecaps) generando todavía incentivos al desarme del carry, algo que venía alimentado las compras del BCRA”, indicó.

“Sin los incentivos a mantener posiciones en pesos por un mayor riesgo cambiario, la baja de retenciones se vuelve un premio menor y los exportadores empiezan a retacear las liquidaciones. Desde el viernes pasado las ventas en el MULC promediaron USD 80 por día, 25% menos que a principios de mes”, fue la conclusión de LCG al respecto.

En el mismo sentido, GMA Capital se preguntó: “El principal problema de este nuevo equilibrio es la falta de incentivos a vender divisas. Si la tasa en pesos no compensa los riesgos de devaluación, ¿por qué un exportador decidiría liquidar o un importador postergar su compra?”, planteó. “El factor del diferencial de tasas y las inquietudes sobre un posible salto en el tipo de cambio llevaron a retrasar las ventas en el MLC del sector exportador, lo cual derivó en una presión vendedora por parte del BCRA. Las liquidaciones agropecuarias informadas por Ciara-CEC pasaron de un promedio diario de USD 108 millones a tan solo USD 64 millones esta última semana”, sumó esa consultora financiera.

Las perspectivas del sector indican, de todas formas, que los números de marzo de liquidación de divisas y ventas al exterior deberían estar en línea con lo esperado, aunque sin que la baja de retenciones hayan propiciado una aceleración muy notoria de ventas de granos, al menos según lo anticipan las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) que muestran en qué cuantía debería ser la liquidación de las semanas por venir.

“La declaración jurada es el termómetro de la liquidación o el ingreso de dólares para el Banco Central. En febrero repuntó respecto de enero, tuvimos 7,4 millones de toneladas, con lo cual hay un efecto ahí de la baja de retenciones. No es espectacular como fue diciembre del año pasado cuando todo lo que no se había vendido se registró de golpe . En marzo ya llevábamos 6 millones, con lo cual estar de vuelta en 7 millones de toneladas no es imposible. En principio no veríamos un boom de registración como fue el dólar soja 1 pero tampoco una situación de mucha debilidad. Más bien estaría dentro de lo esperable”, resumió Javier Preciado Patiño, consultor del sector y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reflejó los potenciales resultados que puede dejar la cosecha de grano en esta temporada. “Las últimas precipitaciones llegaron tarde para potenciar los rindes de la cosecha gruesa, y además se concentraron principalmente en la región central del país. El norte argentino, en tanto, ha quedado afuera del área más beneficiada por el agua, y la producción se vio fuertemente afectada”, señalaron los especialistas.

En este contexto, la producción total de granos para la temporada 2024/25 se estima en 127,5 millones de toneladas (Mt), lejos de las más de 143 millones de toneladas que se proyectaban en base al área sembrada cuando se lanzaron las siembras.

En base a los números de producción y a las estimaciones demanda de los diferentes granos, la BCR estima que en la campaña actual la suma del total exportado en términos de toneladas alcance 92,8 Mt, levemente por debajo del volumen exportado en la recientemente finalizada campaña 2023/24 pero lejos de los más de 100 Mt que se llegaron exportar en años anteriores.

De acuerdo al nivel estimado de producción y a las proyecciones de exportaciones de granos, aceites y derivados, y tomando los precios FOB de exportación actuales, se proyecta que la oferta total de divisas del agro alcance USD 30.800 millones, de los cuales USD 24.600 millones se volcarán en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y otros USD 6.200 millones a los dólares financieros, suponiendo que se mantiene vigente el dólar blend hasta fines de año.

