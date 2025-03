Nano de Gran Hermano dio detalles de su accidente sexual: "Con Jeni se salió de control y..."

Ya desde que se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), pudo verse que había mucha pasión entre Giuliano Vaschetto y Jenifer Lauría. Y tras ponerse de novios al salir ambos del reality, la relación se consolidó a tal punto que uno de sus encuentros íntimos escaló a tal punto que él terminó accidentado.

Así, luego de conocerse este miércoles que el exhermanito había tenido que pasar por el quirófano por aquel percance sexual, Nano detalló en exclusiva a PrimiciasYa cómo ocurrió todo.

"Todo empezó una noche que volvimos de bailar un poco alocados los dos juntos con Jeni y todo se salió un poco de control y me lastimé le frenillo", confió Giuliano y admitió pícaro que "después de ahí en adelante nunca más se pudo curar... nunca le dimos tiempo".

Lo cierto es que los días pasaron y el tejido de su miembro no se curaba, por lo que explicó: "Un día no aguanté más del dolor y fui al médico con ella. Programamos una cirugía, que después la pospusimos por algunas otras cosas, y cuando llegó la fecha, simplemente me operé".

Por último, Giuliano Vaschetto aseguró que no resultó algo grave, aunque sí molesto. "No es que fue algo dramático que me tuve que ir porque se cortó de un día para el otro, como también la pasa a mucha gente. Fue algo que empezó, que nosotros vimos que estaba mal y que iba empeorando, no se podía curar, y de repente llegó el momento de la operación", concluyó.

