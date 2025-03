Master 1000 de Miami: un torneo que ha tenido muchísimas sorpresas

El ATP 1000 del sol en la Florida, que desde hace unos años se mudó de Crandon Park en Key Biscayne al gigantesco Hard Rock Stadium en Miami Gardens, al norte de la ciudad, viene ofreciendo numerosas sorpresas tanto en la rama femenina como en la masculina.

El escenario en el que el equipo de fútbol americano Miami Dolphins sostiene su localía, es también el espacio de una fecha del calendario de la Fórmula 1 que se disputará el próximo 4 de mayo, así cómo ha sido sede de la final de la Copa América de fútbol 2024 y será protagonista también del próximo mundial de la FIFA en 2026. Ello, sin dejar de mencionar los espectáculos musicales que se dan cita aquí. En este marco, la presencia del tenis es una más de las múltiples atracciones que recorren el calendario anual.

Todos estos antecedentes y el porvenir quedaron hoy en segundo plano cuando en el estadio principal irrumpió la figura inconmensurable de Lionel Messi, capitán del equipo argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

El astro del Inter de Miami estuvo presenciando la semifinal en la que el serbio Novak Djokovic dio sencilla cuenta de Grigor Dimitrov por 6-2 6-3 y se robó las miradas y atención del público ante cada movimiento. Pero Lío no estuvo sólo sino acompañado por su familia, gesto que Djokovic valoró especialmente según nos comentaba en rueda de prensa posterior al partido.

“Fue la primera vez que jugué frente a él, lo vi jugar varias veces con Argentina, incluyendo las finales de la copa del mundo y también el año pasado creo que una vez en Los Ángeles con el Inter de Miami. Obviamente, estoy encantado por el hecho de que haya traído a toda su familia. Lo vi después del match, me vino a visitar el vestuario, pasamos un rato charlando, intercambiamos regalos que ya verán en las fotos, la verdad es que es un gran honor. Él es un atleta tan grande, no sólo un gran futbolista, su impacto en el mundo del deporte en los últimos 20 años ha sido inmenso y tenerlo a él viéndome a mi me da una gran satisfacción y también me genera un poco de presión. Uno de sus hijos me saludó hoy y calificó mi actuación como 8/10, lo cual es muy bueno, y con una cara muy seria me dijo que tengo que ser 10/10 en el próximo partido, así que tengo bastante presión del hijo de Messi (sonríe), pero hicimos algunas bromas y fue muy lindo encontrarnos con su familia completa. Fue un momento muy emotivo para mí porque una cosa es que él venga sólo, pero otra es que traiga a toda su familia, mujer, hijos. Es un padre joven como yo y sé lo que eso significa. Es distinto cuando traes a toda tu familia, así que fue muy tocante para mí y su disposición para compartir algo de tiempo después del partido le agrega un valor especial. Fue hermoso para mí, para el torneo y para el tenis en general que él estuviera aquí”. Siendo Novak Djokovic uno de los mejores jugadores de tenis de toda la historia, el hecho de que se haya tomado el tiempo y la dedicación para hablar así de Lionel Messi, define perfectamente la importancia del jugador argentino en todo ámbito deportivo planetario.

El otro argentino destacado esta semana fue Francisco Cerúndolo. El de Buenos Aires tuvo actuaciones muy destacadas, en las que dejó en el camino al estadounidense Tommy Paul y al noruego Casper Ruud, respectivamente, para caer muy ajustadamente en cuartos de final frente al búlgaro Grigor Dimitrov, en un encuentro que pudo haber ido para cualquier lado y en el que inclusive Cerúndolo tuvo match point.

Su desempeño dejó en claro que su nivel de juego está a la altura de los mejores 20 del ranking ATP y que tiene herramientas para pelear contra cualquiera en cualquier superficie. Fue una semana muy positiva para su continua evolución. El mismo jugador, sin desconocer la desazón de la derrota, pudo reconocer que siente que “pertenece a esta élite”, y ese “creérsela” no en tono sobrador sino de confianza, es la saga de un camino virtuoso hacia la consolidación y el consecuente ascenso en el ranking.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Jack Draper, Daniel Medvedev y Taylor Fritz, por el lado de los hombres, y Coco Gauff, Iga Swiatek, Emma Navarro, Madison Keys y Paula Badosa por el lado de las mujeres concluyeron rápidamente su participación en el certamen, dejando huérfanos a ambos cuadros, de algunas de las primeras figuras.

Novak Djokovic y el sorprendente checo Jakub Mensik de 19 años definen el trofeo de caballeros, mientras que Aryna Sabalenka y Jessica Pegula lo hacen por el lado de las damas.

