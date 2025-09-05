Brasil brilla en casa: triunfa 3-0 ante Chile y se prepara para el cierre de eliminatorias

La Selección de Brasil mostró destellos de brillantez en su despedida ante el público local durante las Eliminatorias Sudamericanas. Carlo Ancelotti dejó fuera de la convocatoria a tres figuras clave del Real Madrid: Vinicius, Rodrygo y Militão.

La ofensiva brasileña incluyó a dos jóvenes talentos del Chelsea, Estevão y João Pedro. Aunque el equipo tardó en mostrar su mejor juego, tomó el control del partido ante un Chile ya eliminado.

Estevão anotó su primer gol con la selección a los 18 años, y junto a Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, selló un claro 3-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con este triunfo, Brasil se prepara para su próximo encuentro, donde visitará a Bolivia el próximo martes. La selección anfitriona busca asegurar el puesto de repechaje, mientras que Chile, sin oportunidades de clasificar, se despide de su tercera Copa del Mundo consecutiva y enfrentará a Uruguay en su último partido.