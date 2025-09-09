Concejo: El nuevo Código de Faltas en el debate

En una reunión del bloque opositor, marcada por la satisfacción por los resultados electorales en Buenos Aires, se aprobó el tratamiento de cinco proyectos para este jueves.

El primer tema en discusión fue un pedido del bloque justicialista al Ejecutivo para que tome medidas sobre el elevado exceso de velocidad de los conductores en la ruta Provincial N° 70, especialmente entre las calles Río de Janeiro y Aconcagua. Los vecinos han expresado su preocupación por los riesgos que estas conductas generan, señalando que el acceso Este de la ciudad se ha convertido casi en una pista de carreras, especialmente los fines de semana y antes de feriados. El concejal Juan Senn sugirió que la Agencia Provincial de Seguridad Vial también intervenga, destacando que muchos conductores ignoran los semáforos en esa área.

En otro punto, el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, anunció que comenzarán las obras para la refacción del techo del centro vecinal del Barrio Martin Fierro. Se solicitó al Ejecutivo que informe sobre el estado del proyecto. "Si esto hace que el Ejecutivo recuerde que debía hacer el techo, bienvenido sea", comentó Senn.

El bloque también presentó un proyecto de resolución para que el director del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, Lic. Nolasco Salazar, explique por qué la oficina de Rafaela estuvo cerrada los días 28 y 29 de agosto. El concejal Martín Racca explicó que muchos ciudadanos han expresado su descontento por la situación y pidieron claridad sobre posibles cierres futuros, especulando sobre problemas contractuales.

En cuanto al nuevo Código de Faltas, se aprobó un proyecto de ordenanza que deroga el Código Municipal de Faltas de 1971 y establece un nuevo marco con 46 artículos. El concejal Augusto Rolando subrayó la necesidad de actualizar la normativa para reflejar las realidades actuales de la ciudad, garantizando los derechos humanos y el debido proceso.

Finalmente, se aceptó la donación de dos fracciones de terreno por parte de Centenario S.A., que serán utilizadas para la prolongación de calles en la ciudad. La ordenanza agradece la oferta realizada oficialmente por la representante legal de la empresa, María Florencia Bañón.