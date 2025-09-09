Darío Cvitanich confirma nueva relación y niega infidelidades

El exfutbolista Darío Cvitanich se pronunció sobre su vínculo con la modelo Ivana Figueiras, luego de que surgieran rumores sobre una posible infidelidad hacia su expareja, Chechu Bonelli. Esto se dio tras la difusión de fotografías de Cvitanich y Figueiras en un club nocturno.

Daniel Fava, periodista de A la Tarde (América), reveló que Cvitanich permitió esclarecer su situación. Según Fava, la separación de Cvitanich y Bonelli se produjo hace más de seis meses y el nuevo romance con Figueiras inició hace aproximadamente dos meses. "No hay nada que esconder", afirmó el exjugador.

Cvitanich dejó claro que no ha engañado a Bonelli durante su relación, afirmando que el amor simplemente se terminó. La ruptura de la pareja, que duró 14 años y tiene tres hijas en común, se confirmó después de meses de especulaciones.

En una conversación con Juan Etchegoyen de Mitre Live (Radio Mitre), Cvitanich expresó que el proceso de separación fue tranquilo y que mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijas. "Es una gran mujer y mamá de mis hijas, así que eso no va a cambiar", concluyó Cvitanich.