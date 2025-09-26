La drástica decisión de Jack Doohan

Jack Doohan, quien participó en los primeros cinco Grandes Premios de la Fórmula 1 de la temporada 2025, ha sido reemplazado por Franco Colapinto en el equipo Alpine. Tras este cambio, Doohan ha ido perdiendo protagonismo y sorprendió a sus seguidores al eliminar la descripción "Fórmula 1 driver" de su perfil de Instagram.

Este hecho ha llamado la atención, especialmente porque medios europeos lo mencionaban como un posible candidato para recuperar su puesto el próximo año, mientras que Colapinto gana relevancia. Sin embargo, Doohan aún mantiene la antigua descripción en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

En redes sociales, el australiano ha mostrado una gran actividad, compartiendo sus entrenamientos y sesiones de ciclismo. Su última publicación relacionada con la F1 fue en mayo, antes del Gran Premio de Miami, donde clasificó en la 14ª posición y abandonó la carrera en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson.

En cuanto al futuro de Alpine, Pierre Gasly ha renovado su contrato hasta 2028, asegurando su plaza para la próxima temporada. No obstante, queda por definir quién será su compañero en 2026. Los rumores apuntan a que, si Colapinto mantiene su rendimiento, podría ser el elegido por Flavio Briatore, quien considera también a Paul Aron, piloto reserva. La decisión final se espera entre octubre y noviembre.

La próxima carrera de la F1 será el Gran Premio de Singapur, programado del 3 al 5 de octubre, tras el Gran Premio de Azerbaiyán.