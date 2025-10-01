Mársico: "El Presupuesto 2026 y la Tributaria se va a votar a principios de Diciembre"

Lisando Mársico habla del envío por parte del Ejecutivo del Presupuesto 2026 y la normativa tributaria. Mársico dice que ambos proyectos enviados por el Ejecutivo serán votados a principios de diciembre, y esta fecha no es menor. A partir del 10 de diciembre cambia la composición del Concejo y asumen los concejales libertarios, quienes ya manifestaron no estar de acuerdo con el DREI (Derecho de Registro e Inspección). Por lo tanto, si no se vota antes de esa fecha, el oficialismo tendrá que consensuar con el peronismo.