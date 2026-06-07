Día del Periodista: la verdad no se negocia

Cada 7 de junio, Argentina celebra el Día del Periodista. Es una fecha que invita a recordar a aquellos hombres y mujeres que, desde los tiempos de la Revolución de Mayo, entendieron que informar era mucho más que transmitir noticias: era una herramienta para controlar al poder, denunciar abusos y defender la libertad.

Sin embargo, la conmemoración de este año encuentra a la profesión atravesando una crisis que pocas veces se reconoce con la sinceridad que merece. Porque si bien nadie puede negar que en la Argentina existe libertad de prensa, también es cierto que muchas veces esa libertad convive con condicionamientos económicos que limitan la independencia de quienes ejercen el periodismo.

Durante décadas, gran parte de los medios de comunicación han dependido de la pauta oficial. Gobiernos nacionales, provinciales y municipales distribuyeron millones de pesos en publicidad estatal, generando una relación de dependencia que, en numerosos casos, terminó afectando la capacidad crítica de ciertos sectores de la prensa. La consecuencia fue evidente: medios más preocupados por no perder recursos que por incomodar al poder de turno.

Pero sería injusto señalar únicamente a la política. La pauta empresarial también ejerce una influencia determinante. Grandes compañías, grupos económicos y anunciantes privados tienen capacidad para premiar o castigar líneas editoriales mediante la inversión publicitaria. Así, muchas veces los límites de lo que se publica no los define el interés público, sino el interés comercial.

Por eso, quizás la frase más incómoda sea también una de las más reales: en Argentina existe libertad de prensa, pero muchas veces lo que predomina es la libertad de empresa. En demasiadas redacciones se publica lo que el editor permite, no necesariamente lo que el periodista quiere contar. La independencia profesional suele chocar contra decisiones empresariales, acuerdos comerciales o conveniencias políticas que terminan moldeando la agenda informativa.

Esta situación no implica desconocer el enorme trabajo de miles de periodistas que, todos los días, realizan su tarea con honestidad y profesionalismo. Por el contrario, son ellos quienes sostienen el prestigio de una profesión indispensable para cualquier democracia. Son los que investigan, preguntan, verifican y exponen hechos que algunos preferirían mantener ocultos.

La Argentina necesita recuperar la figura del periodista valiente. Del periodista que no se conforma con reproducir comunicados oficiales. Del periodista que se anima a cuestionar al gobierno de turno, pero también a las grandes corporaciones cuando corresponde. Del periodista que entiende que su compromiso principal no es con los funcionarios, los empresarios o los dueños de los medios, sino con la verdad y con los ciudadanos.

La función del periodismo nunca fue agradar al poder. Su misión es controlarlo. Nunca fue actuar como vocero de intereses particulares. Su responsabilidad es representar el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando los periodistas renuncian a esa tarea, la democracia se debilita. Cuando la ejercen con coraje, la democracia se fortalece.

En tiempos donde abundan las operaciones, la desinformación, los discursos prefabricados y los intereses cruzados, el mejor homenaje que puede hacerse en el Día del Periodista es reivindicar la independencia. No la independencia declamada en los discursos, sino la que se practica todos los días, aun cuando tenga costos personales o profesionales.

Porque el periodismo no nació para ser cómodo. Nació para incomodar a quienes creen que nadie los observa. Y mientras existan periodistas dispuestos a cumplir ese papel, la sociedad tendrá una herramienta fundamental para defender su libertad.