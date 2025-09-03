¡Basta de las sanguijuelas que viven del Estado!

La casta política se caracteriza por no cuidar los fondos públicos y otorgar privilegios a quienes, desde hace muchísimos años, viven del Estado sin conocer realmente lo que es trabajar de manera genuina. Es fundamental poner fin a las viejas mañas de la política, una de las cuales implica la creación de cargos para aquellos que, desde hace tiempo, no hacen más que beneficiarse del Estado en crisis.

La ciudadanía ya no puede soportar el peso de tantos impuestos. Estos deben destinarse a nuevas obras y servicios, no a satisfacer a aquellos que nunca han contribuido a la economía, que desconocen lo que significa abrir una pequeña o mediana empresa (pyme) y que carecen de comprensión sobre los costos laborales necesarios para mantener empleo.

Es hora de decir basta. Cada día somos testigos de políticos de antaño que ocupan nuevos cargos en la administración pública, percibiendo sueldos millonarios sin justificación alguna, solo por su cercanía a quienes tienen el poder de decidir. Es momento de rechazar la corrupción y la ineficiencia en la política. Es hora de castigar a los sanguijuelas que viven, y muy bie, del dinero de todos los que día a día hacen un inmenso esfuerzo para pagar sus impuestos.