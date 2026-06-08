Se frenó el furor por Chile: por qué cayó el viaje de argentinos al país vecino

Después de un 2025 marcado por cifras récord y un fuerte auge de los viajes de compras, el flujo de turistas argentinos hacia Chile comenzó a desacelerarse de manera significativa durante 2026. Los datos más recientes muestran una caída sostenida en la cantidad de visitantes, en un escenario muy diferente al que se vivió el año pasado cuando miles de argentinos cruzaban la cordillera atraídos por los precios más bajos de productos tecnológicos, indumentaria y otros bienes de consumo.

Mientras el turismo emisivo argentino pierde fuerza, el movimiento en sentido inverso muestra una tendencia opuesta: cada vez más chilenos eligen Argentina como destino turístico.

La caída que se repite mes tras mes

Según estadísticas difundidas por el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur), la cantidad de argentinos que viajaron al país vecino registró fuertes retrocesos durante los primeros meses de 2026.

Las cifras muestran una disminución del 28,6% en enero, 39,1% en febrero, 46,3% en marzo y 48,2% en abril, siempre en comparación con los mismos períodos del año anterior.

El contraste con 2025 resulta evidente. Durante ese año, cerca de 2,9 millones de argentinos visitaron Chile, impulsados por una combinación de turismo tradicional y viajes orientados principalmente a las compras. Sin embargo, la tendencia observada durante este año aleja la posibilidad de alcanzar números similares.

El efecto de una comparación contra un año excepcional

Para los especialistas, parte de la explicación está relacionada con el extraordinario crecimiento que experimentó el turismo emisivo durante 2025.

La economista Laura Vernelli, de la consultora Equilibra, señaló que las caídas actuales deben analizarse teniendo en cuenta la elevada base de comparación.

Según explicó, durante gran parte del año pasado existió una combinación de factores económicos que favoreció los viajes al exterior. Por un lado, el tipo de cambio resultó conveniente para los argentinos que viajaban fuera del país. Por otro, Argentina se volvió relativamente más cara para los turistas extranjeros, lo que redujo el turismo receptivo y estimuló las salidas al exterior.

El fenómeno de las compras perdió intensidad

Uno de los factores que más contribuyó al boom turístico hacia Chile fue el denominado “turismo de compras”.

Durante 2025, miles de argentinos realizaron escapadas de uno o dos días para adquirir productos que presentaban diferencias de precios muy importantes respecto del mercado local.

Indumentaria, zapatillas, artículos electrónicos, celulares y electrodomésticos llegaron a costar hasta un 50% menos que en Argentina, lo que impulsó una verdadera fiebre de viajes transfronterizos.

Sin embargo, ese fenómeno comenzó a perder fuerza durante 2026.

Las propias estadísticas chilenas muestran que los excursionistas argentinos —aquellos que viajan sin pernoctar o permanecen muy poco tiempo— registraron una caída interanual del 19,6% en abril, una disminución más pronunciada que la observada entre quienes permanecen al menos una noche en el país vecino.

El tipo de cambio vuelve a ser protagonista

Como ocurre habitualmente en la relación turística entre Argentina y Chile, el comportamiento del tipo de cambio continúa siendo un elemento determinante.

Los especialistas coinciden en que buena parte del auge registrado durante 2025 estuvo vinculado a una relación de precios favorable para los consumidores argentinos.

Con cambios en las condiciones económicas y una menor diferencia de precios entre ambos mercados, el incentivo para realizar viajes exclusivamente destinados a compras comenzó a reducirse.

Más chilenos eligen Argentina

Mientras disminuye la cantidad de argentinos que cruzan la cordillera, el turismo proveniente de Chile muestra una evolución positiva.

Durante abril de 2026 llegaron a Argentina aproximadamente 56.400 turistas chilenos, una cifra que representa un incremento del 5,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El dato confirma que el intercambio turístico entre ambos países continúa siendo intenso, aunque actualmente con una dinámica diferente a la observada durante el auge de los viajes argentinos hacia Chile.

La apuesta por fortalecer el turismo binacional

Desde el sector turístico destacan que Chile continúa siendo uno de los mercados más importantes para Argentina y remarcan la necesidad de seguir impulsando acciones conjuntas para fortalecer el intercambio de visitantes.

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), sostuvo que los datos reflejan el dinamismo histórico de la relación turística entre ambos países y señaló la importancia de profundizar estrategias de promoción compartidas.

Según explicó, Argentina y Chile poseen una oferta turística complementaria que resulta especialmente atractiva para visitantes internacionales, por lo que el trabajo conjunto puede convertirse en una herramienta clave para consolidar ambos destinos en los mercados globales.

Más allá de la desaceleración observada durante este año, el vínculo turístico entre ambos países sigue siendo uno de los más importantes de la región y continúa mostrando un intenso movimiento de viajeros a ambos lados de la cordillera.