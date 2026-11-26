Italia consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Davis este miércoles, luego de vencer por 2-1 a Corea del Sur en Bolonia. El conjunto italiano, vigente tricampeón del certamen, tuvo que luchar hasta el último punto del partido de dobles para cerrar una serie mucho más exigente de lo esperado ante un rival asiático que estuvo cerca de dar el golpe.

Musetti adelantó a Italia, pero Corea del Sur sorprendió en el segundo punto

El equipo local comenzó la jornada con el pie derecho gracias a Lorenzo Musetti (27° del ranking), quien se impuso en sets corridos ante Hong Seong-Chan (787°) por 6-0 y 7-6 (7-5). De esta manera, el italiano puso a su selección en ventaja y dejó a su equipo a una victoria de las semifinales.

Sin embargo, la serie dio un giro inesperado en el segundo encuentro. Kwon Soon-Woo consiguió una importante victoria frente a Flavio Cobolli (**7°), la principal raqueta italiana tras la ausencia por lesión de Jannik Sinner (**2°). El surcoreano se impuso en tres sets y emparejó el marcador, por lo que la clasificación debió definirse en el dobles.

Berrettini y Vavassori sellaron el pase a semifinales

La responsabilidad de definir la serie quedó en manos de Matteo Berrettini y Andrea Vavassori, quienes se enfrentaron a la pareja integrada por Kwon Soon-Woo y Chung Hyeon. En un partido muy disputado, los italianos hicieron valer su experiencia y se quedaron con el triunfo por 7-6 (7-2) y 7-6 (13-11).

La dupla local tuvo que superar un momento de máxima tensión en el segundo set, cuando salvó cuatro puntos de set antes de cerrar el encuentro y asegurar el pase a la siguiente instancia.

Con esta victoria, Italia se medirá con República Checa en las semifinales, luego de que el conjunto checo eliminara el martes a Canadá por 2-0. En la otra parte del cuadro, este jueves se enfrentarán Alemania, liderada por Alexander Zverev, y Gran Bretaña. Además, España, con Carlos Alcaraz como principal figura, jugará ante Austria.